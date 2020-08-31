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    • Ekonomi
    • 31.08.2020 21:59
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    • 31.08.2020 22:04
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    Eylül ayı ikinci el ! , , , Dacia Duster...

    Eylül ayına geldiğimiz şu günlerde yeni araba almak isteyen ya da mevcut aracını değiştirmek isteyenler Eylül ayı ikinci el nı da incelemek istiyor. İkinci el otomobil satışının yapıldığı ilan sitelerde özellikle üç aylık sürece bakıldığında SUV arabaların ön planda yer aldığı görülüyor. Haberimizin içerisinde ikinci el ortalama SUV araba fiyatlarını derledik. İşte Eylül ayı ikinci el SUV araba fiyatları

    Eylül ayı ikinci el SUV araba fiyatları ne kadar?

    Çeşitli internet ilan sitelerinde ikinci el araba fiyatlarını inceleyenler özellikle SUV araçların fiyatlarını da göz atıyor. Son üç dört aylık sürece bakıldığında araç piyasasında canlılık yaşandığı görülürken ikinci el araçların fiyatları da yükseliş yaşanıyor. Taşıt almak isteyenler özellikler SUV araçlara yoğun ilgi gösteriyor. 7 yaşından büyük olmayan araçlar da ilan sitelerinde ön plandaki yerini aldı. İşte o araçların ortalama fiyat listesi...

    İşte fiyatları 120-160 bin lira aralığında değişen olan SUV araçların listesi...

    Renault Captur

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-190 bin lira

    Opel Mokka

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

    Chevrolet Captiva

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

    KIA Sportage

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-190 bin lira

    Nissan Juke

    2. el ortalama fiyat aralığı: 110-160 bin lira

    Suzuki Vitara

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

    Dacia Duster

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-190 bin lira

    Hyundai ix 35

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

    Nissan Qashqai

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-190 bin lira
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    Haberler Ekonomi Eylül ayı ikinci el SUV araba fiyatları! Opel Mokka, Renault Captur, Nissan Juke, Dacia Duster...
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