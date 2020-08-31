Çeşitli internet ilan sitelerinde ikinci el araba fiyatlarını inceleyenler özellikle SUV araçların fiyatlarını da göz atıyor. Son üç dört aylık sürece bakıldığında araç piyasasında canlılık yaşandığı görülürken ikinci el araçların fiyatları da yükseliş yaşanıyor. Taşıt almak isteyenler özellikler SUV araçlara yoğun ilgi gösteriyor. 7 yaşından büyük olmayan araçlar da ilan sitelerinde ön plandaki yerini aldı. İşte o araçların ortalama fiyat listesi...
İşte fiyatları 120-160 bin lira aralığında değişen olan SUV araçların listesi...
Renault Captur
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-190 bin lira
Opel Mokka
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira
Chevrolet Captiva
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira
KIA Sportage
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-190 bin lira
Nissan Juke
2. el ortalama fiyat aralığı: 110-160 bin lira
Suzuki Vitara
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira
Dacia Duster
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-190 bin lira
Hyundai ix 35
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira
Nissan Qashqai
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-190 bin lira