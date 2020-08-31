Çeşitli internet ilan sitelerinde ikinci el araba fiyatlarını inceleyenler özellikle SUV araçların fiyatlarını da göz atıyor. Son üç dört aylık sürece bakıldığında araç piyasasında canlılık yaşandığı görülürken ikinci el araçların fiyatları da yükseliş yaşanıyor. Taşıt almak isteyenler özellikler SUV araçlara yoğun ilgi gösteriyor. 7 yaşından büyük olmayan araçlar da ilan sitelerinde ön plandaki yerini aldı. İşte o araçların ortalama fiyat listesi...

İşte fiyatları 120-160 bin lira aralığında değişen olan SUV araçların listesi...