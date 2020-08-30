Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emekli doktorlara ise üçüncü bir ödeme daha var. Geçen yıl başlatılan uygulama ile, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor.
Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzman olanlarda ise 2 bin 625 lira seviyesinde bulunuyor. Bu ödeme, memur maaş katsayısındaki artışla yükseliyor.
OCAK'TA ARTACAK
Ocak'ta memur maaş katsayısı yüzde 3 artırılacak. Ayrıca 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım yüzde 3'lük artışa eklenecek.
Yüzde 3'lük artışa göre; aylık ilave ödeme, uzman olmayanlarda 2 bin 67, uzmanlarda 2 bin 703 liraya çıkacak. Enflasyon farkı olursa bu tutarlar daha da yükselecek.
KİMLER ALIYOR?
● İlave ödemeden aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.
● Emekli doktorlar, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor.
● Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor.
Örneğin; vefat eden bir uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine bin 312 lira 92 kuruş, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna 656,46 lira ilave ödeme veriliyor.
Emekliler maaşlarıyla birlikte yüzde 4 oranında ek ödeme alıyor. Ek ödeme miktarını e-devlet üzerinden öğrenmek çok kolay.