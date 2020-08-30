Borsa bu haberleri bekliyor

Borsada yatırım yapanlar özellikle şirketlerin haberlerine ve ekonomideki gelişmelere göre hareket ediyor. Önümüzdeki hafta da borsa ve diğer piyasalar için çok önemli veriler açıklanacak.

Büyüme rakamları 31 Ağustos Pazartesi açıklanacak.

Bu yılın Nisan-Haziran dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla ve yıllık gayrisafi yurt içi hasıla verileri TÜİK tarafından duyurulacak.

TÜİK, 3 Eylül Perşembe günü ağustosa ilişkin tüketici fiyat endeksi ile yurtiçi üretici fiyat endeksini açıklayacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından da 2 Eylül'de, ağustosa ilişkin geçici dış ticaret verilerinin açıklanması bekleniyor.

İşsizlik rakamları ise 10 Eylül'de belli olacak. TÜİK, haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

Pandeminin özel sektör üzerindeki etkileri bakımından 14 Eylül Pazartesi günü duyurulacak ciro endeksleri, perakende satış endeksleri ve sanayi üretim endeksi de yakından takip edilecek.

COVİD-19 sürecinde ertelenen vergi ödemeleri nedeniyle olumsuz etkilenen bütçenin seyri de 15 Eylül'de açıklanacak ağustos ayı rakamlarıyla görülecek.

15 Eylül'de, son aylarda yüksek artış hızıyla dikkati çeken konut satış istatistikleri de belli olacak.

ALTIN KAZANDIRDI

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve dolar kaybettirirken, altın kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 0,84 azalışla 1.100,55 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,16 artışla 461,50 liraya çıktı. Serbest piyasada haftayı dolar düşüşle, euro ise yükselişle kapattı

GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Artanlar : şirket değişim (%)

KARSAN OTOMOTIV 14,44

İŞ Y. MEN. DEĞ. 8,89

EGE ENDÜSTRI 8,10

ÇEMTAŞ 7,99

SASA POLYESTER 7,79

GÖZDE GIRIŞIM 7,29

DÜŞENLER ŞİRKET DEĞİŞİM (%)

EMLAK KONUT 6,15

TEKFEN HOLDING -5,25

TAV HAVALIMANLARI -4,71

ŞEKERBANK -4,67

YAPI VE KREDI BANK. -4,65

ARÇELIK -4,17