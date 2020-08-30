Koronavirüsteki gelişmelerin etkilediği altın fiyatları hakkında vatandaşlar Altın çıkacak mı? Altın düşecek mi? gibi soruların yanıtlarını arıyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki son gelişmeler araştırılıyor. Bir süredir yükselişte olan altın fiyatlarının nasıl bir yönde seyir edeceği merak ediliyor. Yatırım Danışmanı Eda Karadağ konu ile ilgili, 'Orta ve uzun vade için beklentim, altında yeniden 2000 dolar seviyesinin görülebileceği yönünde. Ancak bu durumda yatırımcıların dikkat etmesini öneririm, hızlı bir yükseliş görülmesi durumunda beklemelerini ve piyasanın dinmesi durumunda sağlıklı bir şekilde stratejilerini belirlemeleri daha uygun olabilir.' dedi. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
ALTIN FİYATLARI 31 AĞUSTOS
Gram altın: 463,38 Lira
Çeyrek altın: 762,50 Lira
Yarım altın: 1.527,20Lira
Cumhuriyet altını: 3.037 Lira
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.963,78
1.965,88
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
259,36
301,05
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
419,15 TL
435,36 TL
"Gram altın 600 lirayı bile görebilir"
Altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fikret Çakmakçı, şu an en mühim fiyatlamanın Kovid-19 aşısı üzerinden yapıldığını ifade etti.
Rusya'nın aşı açıklaması ile altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşandığını belirten Çakmakçı, altının aşı müjdeleri ile bir süre gevşediğini fakat koronavirüste ikinci dalga korkusunun mevcut bulunduğunu, bunun da altın fiyatlarını arttıracağını söyledi.
"İlk dalgaya oranla çok daha hızlı bir artış olabilir"
Koranavirüste rehavetin artması ve dünyayı sarsacak ikinci Kovid-19 dalgası durumunda altın fiyatlarında ilk dalgaya göre çok daha hızlı bir artış meydana geleceği düşünülüyor.
İslam Memiş: Altında yeni zirveler göreceğiz
Geçtiğimiz günlerde yeniakit.com.tr canlı yayınına konuk olan Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş de uzun vadede altın fiyatlarında yeni zirveler görmeye devam edeceğimizi ifade etmişti.
Memiş, aşı haberinin gelmesi durumunda emtia fiyatlarında sert bir düşüş yaşanacağını ama bunun kalıcı olmayacağını belirtmişti.
İŞTE ALTIN YORUMLARI
İşte Gedik Yatırım Danışmanı Eda Karadağ'ın konu ile ilgili yazısı:
2020 yılı dünya geneli için oldukça zorlu geçiyor. Eylül ayına başladığımız bugünlerde yavaş yavaş yılı bitirmeye doğru ilerliyoruz. Covid-19 nedeniyle dünyanın durma noktasına geldiği bu yıl altın açısından olumlu geçti ve geçmeye devam ediyor.
Piyasalarda likidite sıkışıklığı, ekonomilerden daralma sinyallerinin gelmesi, ABD ile Çin arasındaki gerilim altına olan talebi arttırdı. Ağustos ayında altın tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederek 2075 dolar seviyesine yükseldi. Soluksuz bir yükseliş görülen altın yazıyı kaleme aldığım gün 1960 dolar seviyesinde seyrediyor. Virüs ile ilgili yavaş yavaş aşı haberlerinin gelmeye başlaması, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamasında tünelin sonunda ışık göründüğünü belirtmesi son günlerde borsalara olumlu etkiliyor ve özellikle ABD'de S&P 500 endeksinde rekor seviyeleri izliyoruz. Bununla birlikte, ABD ile Çin arasındaki diyalog pencerelerinin sürüyor olması, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın piyasaların istediği mesajı vermesi de bu anlamda borsaları pozitif etkiledi. Bundan sonraki süreçte yine virüsün seyri olmaya devam edebilir.
Orta ve uzun vade için beklentim, altında yeniden 2000 dolar seviyesinin görülebileceği yönünde. Ancak bu durumda yatırımcıların dikkat etmesini öneririm, hızlı bir yükseliş görülmesi durumunda beklemelerini ve piyasanın dinmesi durumunda sağlıklı bir şekilde stratejilerini belirlemeleri daha uygun olabilir.
Teknik görünümde, ağustos ayı içerisinde 2075 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, aynı ay içerisinde 1860 dolar seviyesine kadar da geri çekildi. Altında görüldüğü üzere volatilite oldukça fazla. Aylık olarak ortalamalarının üzerinde seyreden ons altında 1980 dolar kritik direnç noktası olarak izleniyor ve bu direncin üzerine doğru ısrarı yeniden 2000 dolar seviyesine doğru tepkiler oluşabilir. Altında 1945-1932 dolar ve 1900 dolar destekleri takip edilebilir.