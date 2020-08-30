Son dakika haberi...Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile özel okullarda KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü. KDV indiriminden üniversiteler de yararlanacak. Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal "KDV indirimi direkt velilerin okullara ödediği ücretlere yansıyacak bir şeydir" demişti. 2020 Özel okul ücretleri öğrenciler ve aileleri tarafından sorgulanıyor. Özel okul fiyatları ne kadar?
OKUL ÜCRETLERİNE YANSIYACAK
Uzaktan eğitim nedeniyle veliler özel okullardan indirim talep ederken, özel okullar da KDV indirimi talebinde bulunmuştu. Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal "Milli Eğitim Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımızdan özel okullara KDV indirimi getirilmesini, KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini talep ediyoruz.
KDV indirimi direkt velilerin okullara ödediği ücretlere yansıyacak bir şeydir" demişti.KDV indiriminin, çocukları özel okullarda eğitim alan velilere de olumlu yansıyacağını anlatan Dal, sözlerini şöyle sürdürdü: "KDV yüzde 8 şu an. Örneğin yıllık ücreti 20 bin lira olan bir okul için veliler, bunun içinde yaklaşık bin 800 lira KDV ödüyor. 20 bin liranın bin 800 lirası direkt devlete KDV olarak gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.
ÜCRETLER CEP YAKIYORDU
Bazı özel okulların 2020-2021 ücretleri şöyle:
ENKA OKULLARI
Anaokulu: 75 bin 89 TL
3. sınıf: 62 bin 60 TL.
5. sınıf: 66 bin 820 TL
6. sınıf: 67 bin 349 TL
TED RÖNESANS
Anasınıfı: 42 bin 952 TL
İlkokul: 49 bin 295 TL
Ortaokul 52 bin 265
Lise: 55 bin 507
FMV IŞIK (Nişantaşı)
Anaokulu: 43 bin 950 TL
İlköğretim: 58 bin 300 TL
Lise: 59 bin 850 TL
İTÜ GELİŞTİRME VAKFI
(Ayazağa ve Beylerbeyi Kampusu)
Anaokulu: 48 bin 900 TL
İlkokul: 60 bin 500 TL
Ortaokul: 61 bin 500 TL
Lise: 61 bin 600 TL +KDV
İSTEK ACIBADEM
Anaokulu hazırlık: 37 bin 600 TL
İlkokul: 52 bin 500 TL
Ortaokul: 57 bin 500 TL
Anadolu Lisesi: 63 bin 500 TL
Fen Lisesi 63 bin 500 TL +KDV
ST. JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
74 bin 430 TL
EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI
(30 Mayıs'a kadar geçerli peşin eğitim ücreti)
İlkokullar
1.-4. Sınıf: 60 bin TL
Ortaokullar
5.-8. Sınıf: 61 bin 500 TL
Kolej ve Fen Lisesi Hazırlık: 63 bin TL