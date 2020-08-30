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    • Ekonomi
    • 30.08.2020 10:04
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    • 30.08.2020 10:05
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    2020-2021 özel okul fiyatları indirimi müjdesi! ?

    da yüzde 1'e düşürüldü. 'ın imzaladığı karar  'de yayımlandı. Karara göre özel okullarda yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e çekildi. 1 Eylül'de 2020'de yürürlüğe girecek olan indirim özel üniversitelerde de geçerli olacak. Söz konusu indirim 1 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek... Özel okulların büyük çoğunluğu 2020-2021 eğitim ücretlerini açıkladı. Yıllık eğitim ücreti 30 bin TL olan okul da var 80 bin TL olan da. Bu ücretlere yemek, kitap, kırtasiye, servis, forma vb. eklenince yıllık maliyet kimi okullarda 100 bin lirayı geçiyor.

    2020-2021 özel okul fiyatları KDV indirimi müjdesi!

    Son dakika haberi...Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile özel okullarda KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü. KDV indiriminden üniversiteler de yararlanacak. Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal "KDV indirimi direkt velilerin okullara ödediği ücretlere yansıyacak bir şeydir" demişti. 2020 Özel okul ücretleri öğrenciler ve aileleri tarafından sorgulanıyor. Özel okul fiyatları ne kadar?


    OKUL ÜCRETLERİNE YANSIYACAK

    Uzaktan eğitim nedeniyle veliler özel okullardan indirim talep ederken, özel okullar da KDV indirimi talebinde bulunmuştu. Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal "Milli Eğitim Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımızdan özel okullara KDV indirimi getirilmesini, KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini talep ediyoruz.

    KDV indirimi direkt velilerin okullara ödediği ücretlere yansıyacak bir şeydir" demişti.KDV indiriminin, çocukları özel okullarda eğitim alan velilere de olumlu yansıyacağını anlatan Dal, sözlerini şöyle sürdürdü: "KDV yüzde 8 şu an. Örneğin yıllık ücreti 20 bin lira olan bir okul için veliler, bunun içinde yaklaşık bin 800 lira KDV ödüyor. 20 bin liranın bin 800 lirası direkt devlete KDV olarak gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.


    ÜCRETLER CEP YAKIYORDU

    Bazı özel okulların 2020-2021 ücretleri şöyle:

    ENKA OKULLARI

    Anaokulu: 75 bin 89 TL

    3. sınıf: 62 bin 60 TL.

    5. sınıf: 66 bin 820 TL

    6. sınıf: 67 bin 349 TL

    TED RÖNESANS

    Anasınıfı: 42 bin 952 TL

    İlkokul: 49 bin 295 TL

    Ortaokul 52 bin 265

    Lise: 55 bin 507

    FMV IŞIK (Nişantaşı)

    Anaokulu: 43 bin 950 TL

    İlköğretim: 58 bin 300 TL

    Lise: 59 bin 850 TL

    İTÜ GELİŞTİRME VAKFI

    (Ayazağa ve Beylerbeyi Kampusu)

    Anaokulu: 48 bin 900 TL

    İlkokul: 60 bin 500 TL

    Ortaokul: 61 bin 500 TL

    Lise: 61 bin 600 TL +KDV

    İSTEK ACIBADEM

    Anaokulu hazırlık: 37 bin 600 TL

    İlkokul: 52 bin 500 TL

    Ortaokul: 57 bin 500 TL

    Anadolu Lisesi: 63 bin 500 TL

    Fen Lisesi 63 bin 500 TL +KDV

    ST. JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

    74 bin 430 TL

    EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI

    (30 Mayıs'a kadar geçerli peşin eğitim ücreti)

    İlkokullar

    1.-4. Sınıf: 60 bin TL

    Ortaokullar

    5.-8. Sınıf: 61 bin 500 TL

    Kolej ve Fen Lisesi Hazırlık: 63 bin TL
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