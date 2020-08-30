KDV indirimi direkt velilerin okullara ödediği ücretlere yansıyacak bir şeydir" demişti.KDV indiriminin, çocukları özel okullarda eğitim alan velilere de olumlu yansıyacağını anlatan Dal, sözlerini şöyle sürdürdü: "KDV yüzde 8 şu an. Örneğin yıllık ücreti 20 bin lira olan bir okul için veliler, bunun içinde yaklaşık bin 800 lira KDV ödüyor. 20 bin liranın bin 800 lirası direkt devlete KDV olarak gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.