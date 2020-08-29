COVID-19 ile altın günlerini yaşamaya başlayan sarı metaldeki hızlı çıkışa son dönemde gümüş de eşlik etmeye başladı. Fiyatı hızla artan gümüşteki bu hızlı çıkış gerek yurt içi gerekse yurt dışında özellikle "altında treni kaçırdım" diye düşünenlerin alımlarıyla yakalandı. Para dergisinin haberine göre gümüş altından çok farklı bir değerli metal. Özellikle son dönemde fiziki olarak ulaşılması çok daha zor hale gelen gümüşte sağlıklı bir piyasa ve borsa yok. Bu nedenle fiziki olarak gümüş satın almak isteyenler, çok fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalabiliyor.







Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, altın ve gümüşe yatırım yapmayı düşünenleri uyarıp, sözlerini şöyle sürdürdü: Dünyada agresif şekilde fiziki uzun dönemli gümüş pozisyonu alan fonlar var. Bunların alımlarıyla gümüş 19 dolarlar seviyesinden, 29 dolara kadar yükseldi. Ama 11 Ağustos tarihinde son yedi yılın zirvesi olan 29.15 ons/ dolar seviyesinden bir günde yüzde 22 değer kaybederek 24.34 seviyesine geriledi. Unutmayın ki gümüşte çok büyük oyuncular var. Çok riskli bir yatırım aracı; hem riski yüksek hem getiri potansiyeli yüksek. Gümüşte şu anda ikinci dalga alımları yapılıyor. Belki bu alımlarla gümüş önümüzdeki dönem 40-50 dolarlara kadar yükselebilir. Ancak özellikle küçük yatırımcılar için riskli. Büyük spekülatörler var. Gümüşün onsu 24'ten 14'lere iner ve 10 yıl beklersiniz.