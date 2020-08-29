‘Tarım sektörü girişimcileri bekliyor’

Para Dergisi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenlediği "Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirve"nin ikinci ayağı olan "Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Girişimcilik" geniş bir katılıma sahne oldu. "Tarımsal Ekosistemin Sürekliliği için Türkiye'nin Yol Haritası" başlıklı panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka, son yıllarda tarımda dijitalleşme ve pandeminin de etkisiyle yabacı fonların tarım alanına ilgisinin arttığını söyledi. Webinara özel oturumla konuk olan Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Avrupa ve Orta Asya Merkezi Ülke Program Müdürü Dr. Taylan Kıymaz da, . IFAD'ın Türkiye'de 11 adet kredi programı uyguladığını ve bunlardan üçünün halen devam ettiğini belirterek, "Bu kredi programları ile kırsaldaki 1.5 milyon kişiye ulaştık" diye konuştu. MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Eriş, kırsalın cazibesini artırmak için komite kurarak projeler geliştirdiklerini belirtti.

'İSRAF ÖNLENMELİ'

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, gıdada israfın önlenmesinin ve sürdürülebilirliğin Türkiye için büyük önem arz ettiğini söyledi. Ülker, "Grup sloganımız 'Mutlu Et, Mutlu Ol'dur. Sadece bizim değil, tüm paydaşların, çiftçinin de kar etmesi lazım. Tüketicinin de uygun fiyatlı kaliteli, taze, hijyenik ürünlere ulaşması lazım. Yani tüm paydaşların mutluluğu şart" diye konuştu.