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    • Ekonomi
    • 29.08.2020 Gazete
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    Paralar 3 ’de hesapta

    Hem işçi hem işverene nefes aldıran kısa çalışma ve ödemeleri 3 'den itibaren yapılacak. Aile, Çalışma ve , ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren vatandaşların hesaplarına yatırılacağını bildird

    Paralar 3 Eylül’de hesapta
    Hem işçi hem işverene nefes aldıran kısa çalışma ve ödemeleri 3 'den itibaren yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren vatandaşların hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Selçuk, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeler PTT üzerinden yapılacak. Kimlik numarası son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak.
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