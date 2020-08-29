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    • Ekonomi
    • 29.08.2020 Gazete
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    Her çıya dijital danışman

    Ticaret Bakanlığı çıların kullanacağı yeni platformu kullanıma açtı. Platform ile çalışacak, her işletmeye danışmanlık yapacak.

    Her ihracatçıya dijital danışman
    Türkiye'nin potansiyeline önemli katkılar sağlamayı amaçlayan, destekli Kolay İhracat Platformu'nun birinci fazı dün devreye alındı. kolaydestek.gov. tr adresindeki platformla te yepyeni bir döneme adım atıldığını söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar , "İhracatçılarımıza ve ihracat hedefi olan girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını ciddi şekilde yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz" dedi. Bu platform sayesinde artık her bir ihracatçının, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacağını söyleyen Bakan Pekcan, şunları kaydetti: "Dış ticaretimizde artık yepyeni bir döneme adım atıyoruz. Bizim amacımız ihracatı tabana yaymak, 'lerimizi ve girişimcilerimizi, kooperatiflerimizi ihracatçı yapmak..."
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