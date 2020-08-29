Her ihracatçıya dijital danışman

Türkiye'nin ihracat potansiyeline önemli katkılar sağlamayı amaçlayan, yapay zeka destekli Kolay İhracat Platformu'nun birinci fazı dün devreye alındı. kolaydestek.gov. tr adresindeki platformla dış ticarette yepyeni bir döneme adım atıldığını söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatçılarımıza ve ihracat hedefi olan girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını ciddi şekilde yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz" dedi. Bu platform sayesinde artık her bir ihracatçının, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacağını söyleyen Bakan Pekcan, şunları kaydetti: "Dış ticaretimizde artık yepyeni bir döneme adım atıyoruz. Bizim amacımız ihracatı tabana yaymak, KOBİ'lerimizi ve girişimcilerimizi, kooperatiflerimizi ihracatçı yapmak..."