Eğitim hızı iki katına çıktı

Türk Telekom, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla, kullanıcılarının veri yükleme (upload) hızlarını hiçbir ek ücret ödemeden 31 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 katına çıkarıyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni eğitim- öğretim dönemi için hazır olduklarını belirtti. Önal, "Uzaktan eğitim ile başlayacak yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin çevrimiçi dersleri rahat bir şekilde takip etmesini sağlarken, aynı zamanda tüm kullanıcılarımıza daha iyi bir internet deneyimi sunmak istiyoruz" diye konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 40 binin üzerindeki okulun erişim altyapısı ile birlikte 13 bin 500 okulun hızlı internetle buluşmasını sağladıklarını aktaran Önal, "EBA platformunun altyapısı da tamamen Türk Telekom'a emanet. Grup şirketimiz Sebit'in Vitamin, Raunt gibi online eğitim çözümleriyle ders ve sınavlar için içerik desteği sunuyoruz" dedi.