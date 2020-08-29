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    • Ekonomi
    • 29.08.2020 Gazete
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    hızı iki katına çıktı

    , yeni öğretim yılının başlamasıyla, kullanıcılarının veri yükleme (upload) hızlarını hiçbir ödemeden 'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 katına çıkarıyor.

    Eğitim hızı iki katına çıktı

    Türk Telekom, yeni öğretim yılının başlamasıyla, kullanıcılarının veri yükleme (upload) hızlarını hiçbir ödemeden 'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 katına çıkarıyor. CEO'su Ümit Önal, yeni eğitim- öğretim dönemi için hazır olduklarını belirtti. Önal, "Uzaktan eğitim ile başlayacak yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin çevrimiçi dersleri rahat bir şekilde takip etmesini sağlarken, aynı zamanda tüm kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyimi sunmak istiyoruz" diye konuştu. 'na bağlı 40 binin üzerindeki okulun erişim altyapısı ile birlikte 13 bin 500 okulun hızlı internetle buluşmasını sağladıklarını aktaran Önal, "EBA platformunun altyapısı da tamamen Türk Telekom'a emanet. Grup şirketimiz Sebit'in Vitamin, Raunt gibi online eğitim çözümleriyle ders ve sınavlar için içerik desteği sunuyoruz" dedi.

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