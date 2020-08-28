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    • Ekonomi
    • 28.08.2020 Gazete
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    ’na rekor başvuru: 480 bin öğrenciye iş fırsatı

    Gençlere imkanı sağlamak, öğrenci, mezun ve işverenleri buluşturmak için kurulan ’na, rekor başvuru geldi. 480 bin genç sisteme kayıt olurken; 2 bin 552 işveren stajyer, personel talep etti.



    Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin gençlere istihdam yaratmak, öğrenci, mezun ve işverenleri buluşturmak için kurduğu Yetenek Kapısı (YEK) platformuna sadece yurt içinden değil, dünyanın dört bir yanından rekor başvuru geldi.



    Yılbaşından bu yana Yetenek Kapısı'na 480 bin üniversite mezunu ve öğrenci kayıt yaptırdı. Sistem üzerinden stajyer, personel talep eden işveren sayısı da 2 bin 552'ye ulaştı.



    Türkiye'de ve Amerika'dan Uzakdoğu'ya dünyadaki prestijli okulların da aralarında yer aldığı 876 üniversiteden başvuru geldi. Sistemle öğrenci ve mezunlar profillerini oluşturup özgeçmişlerini yükleyerek işverenlere ulaşıyor.

    BAŞVURAN SAYISI

    Üniversite: 876

    İşveren: 2.552

    Öğrenci: 480 bin

    HAZAL ATEŞ
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