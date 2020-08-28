Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin gençlere istihdam yaratmak, öğrenci, mezun ve işverenleri buluşturmak için kurduğu Yetenek Kapısı (YEK) platformuna sadece yurt içinden değil, dünyanın dört bir yanından rekor başvuru geldi.
Yılbaşından bu yana Yetenek Kapısı'na 480 bin üniversite mezunu ve öğrenci kayıt yaptırdı. Sistem üzerinden stajyer, personel talep eden işveren sayısı da 2 bin 552'ye ulaştı.
Türkiye'de ve Amerika'dan Uzakdoğu'ya dünyadaki prestijli okulların da aralarında yer aldığı 876 üniversiteden başvuru geldi. Sistemle öğrenci ve mezunlar profillerini oluşturup özgeçmişlerini yükleyerek işverenlere ulaşıyor.
BAŞVURAN SAYISI
Üniversite: 876
İşveren: 2.552
Öğrenci: 480 bin
HAZAL ATEŞ