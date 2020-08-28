Borsada enerji heyecanı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, BOTAŞ ve TPAO hakkında, "Bu keşiflerin geliştirilmesiyle birlikte ikisinin de hisseleri halka açılacak" demesi sermaye piyasalarında heyecana yol açtı. A Para'da konuşan Sermaye Piyasaları Uzmanı Dr. Berra Doğaner, halka arzlarla beraber sermaye piyasalarının derinleşeceğini vurgulayarak, "Uzun zamandır büyük halka arz bekliyoruz. Mutlaka yeni yatırımcı kazandıracaktır piyasaya" dedi. Halka arz için ortamın uygun olduğunu ifade eden Doğaner, "Mutlaka yeni yatırımcı da kazandıracaktır piyasamıza. Aselsan'da 64 bin yeni yatırımcı geldi. Yeni katılımcılar gelince tabi ki sermaye piyasalarımız derinleşecek" dedi.
ALTIN OUT GÜMÜŞ İN
Altındaki hızlı dalgalanmadan kaçmak isteyenler gümüşe yönelince değerli metal son yedi yılın zirvesi olan 29 dolara kadar yükseldi. Uzmanlar ise fiyatların yükseleceğini tahmin ediyor. Para dergisinin haberine bugünlerde onsu 26 dolar, içerde ise gramı 6.3 TL seviyelerinden işlem gören gümüş için şimdi herkes "İkinci dalga yaşanır mı?" sorusunu soruyor. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, pozitif beklentilerin artması nedeniyle bu metala yatırımın yapıldığını belirterek, "Gümüş yatırımına orta vadeli bakıyorum ve hikayesi olduğunu düşünüyorum." dedi. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar ise, Gümüşün 40-50 dolarlara yükselebileceğini ancak riskli bir yatırım aracı olduğunu belirtiyor.
NASIL ALMALI?
Değerli metal uzmanları, gümüşe yatırım yapmak isteyenlere kontrat almalarını öneriyor. Bunun için bir aracı kuruluşta hesap açılmalı. Bazı kurumlar müşterilerine alım satım seviyeleri konusunda da danışmanlık hizmeti veriyor.