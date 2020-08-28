Borsada enerji heyecanı





ALTIN OUT GÜMÜŞ İN

Altındaki hızlı dalgalanmadan kaçmak isteyenler gümüşe yönelince değerli metal son yedi yılın zirvesi olan 29 dolara kadar yükseldi. Uzmanlar ise fiyatların yükseleceğini tahmin ediyor. Para dergisinin haberine bugünlerde onsu 26 dolar, içerde ise gramı 6.3 TL seviyelerinden işlem gören gümüş için şimdi herkes "İkinci dalga yaşanır mı?" sorusunu soruyor. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, pozitif beklentilerin artması nedeniyle bu metala yatırımın yapıldığını belirterek, "Gümüş yatırımına orta vadeli bakıyorum ve hikayesi olduğunu düşünüyorum." dedi. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar ise, Gümüşün 40-50 dolarlara yükselebileceğini ancak riskli bir yatırım aracı olduğunu belirtiyor.