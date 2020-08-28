Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|5,59
|5,23
|6,88
|İş Yatırım Menkul Değerler
|8,08
|7,61
|6,18
|Kardemir (D)
|3,09
|2,94
|5,10
|Doğuş Otomotiv
|15,60
|14,90
|4,70
|Gübre Fabrikaları
|29,12
|27,98
|4,07
|Zorlu Enerji
|2,78
|2,69
|3,35
|Odaş Elektrik
|2,53
|2,46
|2,85
|Global Yatırım Holding
|4,56
|4,45
|2,47
|Ford Otosan
|87,80
|85,80
|2,33
|Vestel
|17,96
|17,58
|2,16
|Ülker Bisküvi
|23,16
|22,74
|1,85
|Türk Traktör
|93,50
|92,15
|1,47
|Logo Yazılım
|91,00
|89,75
|1,39
|Alarko Holding
|4,92
|4,86
|1,23
|Bizim Mağazaları
|15,22
|15,06
|1,06
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,10
|21,96
|0,64
|Kerevitaş Gıda
|4,90
|4,87
|0,62
|Çelebi
|73,30
|72,90
|0,55
|Good-Year
|4,71
|4,69
|0,43
|Alarko GMYO
|14,58
|14,52
|0,41