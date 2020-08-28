Borsa günü düşüşle tamamladı | 28 Ağustos BIST 100 son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,76 değer kaybıyla günü 1.100,55 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,38 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,91 ve holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,60 ile madencilik oldu.