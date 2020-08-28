Emeklilik tarihini etkileyen faktörler nelerdir? Ne zaman kaç yaşında emekli olurum?

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Kişinin ilk kez çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile beraber emekli olacağı tarih arasındaki fark sigortalık süresi olarak bilinmektedir. Bu süre zarfı içerisinde sosyal güvenlik kurumuna, çalışan adına, işverenin yatırdığı primler de prim ödemesi olarak adlandırılıyor. Sosyal güvenlikte 1 ay, 30 gün olarak; 1 yıl da 12 ay olarak alınıyor ve tüm hesaplamalar bunun üzerinden gerçekleştiriliyor.

Emeklilik için gereken 3 şart ise şöyle sıralanıyor:

1. Belirli bir süre sigortalı olarak işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişmekte.

2. Belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması.

3. Emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişmekte.

Bu 3 koşul yerine getirildiği takdirde emekli olunabiliyor. Ancak bununla beraber bu süre zarfında prim ödenmiş olması ve gerekli yaşın doldurulmuş olması da gerekiyor.