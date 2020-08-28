Emeklilik tarihini etkileyen faktörler nelerdir? Ne zaman kaç yaşında emekli olurum?

Milyonlarca vatandaş emeklilik tarihini merak ediyor ve gündemde sıkça sorguluyor. Sorgulanan diğer bilgiler arasında ise emeklilik tarihini etkileyen faktörlerin neler olduğu, kaç yaşında emekli olunacağı gibi konular yer alıyor. Çalışmaya devam ederken bir yandan da ne zaman kaç yaşında emekli olurum? Sorusunun yanıtını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte merak edilenler…
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
Kişinin ilk kez çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile beraber emekli olacağı tarih arasındaki fark sigortalık süresi olarak bilinmektedir. Bu süre zarfı içerisinde sosyal güvenlik kurumuna, çalışan adına, işverenin yatırdığı primler de prim ödemesi olarak adlandırılıyor. Sosyal güvenlikte 1 ay, 30 gün olarak; 1 yıl da 12 ay olarak alınıyor ve tüm hesaplamalar bunun üzerinden gerçekleştiriliyor.
Emeklilik için gereken 3 şart ise şöyle sıralanıyor:
1. Belirli bir süre sigortalı olarak işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişmekte.
2. Belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması.
3. Emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişmekte.
Bu 3 koşul yerine getirildiği takdirde emekli olunabiliyor. Ancak bununla beraber bu süre zarfında prim ödenmiş olması ve gerekli yaşın doldurulmuş olması da gerekiyor.
- 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
- 1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 61 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
- 1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 62 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
- 1 Ocak 2040 ile 31 Aralık 2041 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 63 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
- 1 Ocak 2042 ile 31 Aralık 2043 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 64 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
- 1 Ocak 2044 ile 31 Aralık 2045 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
- 1 Ocak 2046 ile 31 Aralık 2047 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 65 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
Hizmet Dökümünüzü E-Devlet üzerinden sunulan bu detayda hesaplamanın yapılabilmesi için karşınıza çıkan alanlara giriş yapılması gerekmektedir. Sorgulama yapmak adına öncelikle T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmalı, ardından sistemin sizden istediği bilgileri doğru şekilde yanıtlamalısınız.
E-DEVLET NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK
Erkeklerin işe başlama tarihi, sigortalılık süresi , yaş ve prim şartı hakkında detaylar şu şekilde:
İşe Başlama Tarihi: 09.09.1976 ve öncesi Sigortalılık Süresi: 25 Yaş Şartı: Yok Prim Günü: 5000
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İşe Başlama Tarihi: 09.09.1976 - 23.05.1979 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 44 Prim Günü: 5000
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1979 - 23.11.1980 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 45 Prim Günü: 5000
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İşe Başlama Tarihi: 24.11.1980 - 23.05.1982 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 46 Prim Günü: 5075
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1982 - 23.11.1983 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 47 Prim Günü: 5150
İşe Başlama Tarihi: 24.11.1983 - 23.05.1985 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 48 Prim Günü: 5225
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1985 -23.11.1986 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 49 Prim Günü: 5300
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İşe Başlama Tarihi: 24.11.1986 - 23.05.1988 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 50 Prim Günü: 5375
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1988 - 23.11.1989 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 51 Prim Günü: 5450
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İşe Başlama Tarihi: 24.11.1989 - 23.05.1991 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 52 Prim Günü: 5525
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1991 - 23.11.1992 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 53 Prim Günü: 5600
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İşe Başlama Tarihi: 24.11.1992 - 23.05.1994Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 54 Prim Günü: 5675
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1994 - 23.11.1995Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 55 Prim Günü: 5750
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İşe Başlama Tarihi: 24.11.1995 - 23.05.1997 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 56 Prim Günü: 5825
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1997 - 23.11.1998 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 57 Prim Günü: 5900
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İşe Başlama Tarihi: 24.11.1998 - 09.09.1999 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 58 Prim Günü: 5975
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İşe Başlama Tarihi: 09.09.1999 - 20.04.2008 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 60 Prim Günü: 7000
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İşe Başlama Tarihi: 01.05.2008 - 31.12.2035 Sigortalılık Süresi: 25 Yaş şartı: 61 Prim Günü: 7200
KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK YAŞ-PRİM VE İŞE BAŞLAMA TARİHİ
İşe Başlama Tarihi: 01.04.1981 ve öncesi Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: Yok Prim Günü: 5000
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İşe Başlama Tarihi: 01.04.1981-08.09.1981 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 38 Prim Günü: 5000
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İşe Başlama Tarihi: 09.09.1981-23.05.1984 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 40 Prim Günü: 5000
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1984-23.05.1985 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 41 Prim Günü: 5000
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1985-23.05.1986 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 42 Prim Günü: 5075
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1986-23.05.1987 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 43 Prim Günü: 5150
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1987-23.05.1988 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 44 Prim Günü: 5225
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1988-23.05.1989 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 45 Prim Günü: 5300
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1989-23.05.1990 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 46 Prim Günü: 5375
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1990-23.05.1991 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 47 Prim Günü: 5450
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1991-23.05.1992 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 48 Prim Günü: 5525
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1992-23.05.1993 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 49 Prim Günü: 5600
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1993-23.05.1994 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 50 Prim Günü: 5675
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1994-23.05.1995 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 51 Prim Günü: 5750
...
İşe Başlama Tarihi: 24.05.1995-23.05.1996 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 52 Prim Günü: 5825
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1996-23.05.1997 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 53 Prim Günü: 5900
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1997-23.05.1998 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 54 Prim Günü: 5975
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1998-23.05.1999 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 55 Prim Günü: 5975
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İşe Başlama Tarihi: 24.05.1999-08.09.1999 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 56 Prim Günü: 5975
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İşe Başlama Tarihi: 09.09.1999-30.04.2008 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 58 Prim Günü: 7000
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İşe Başlama Tarihi: 01.05.2008-31.12.2035 Sigortalılık Süresi: 20 Yaş şartı: 58 Prim Günü: 7200
01.06.2002 İTİBARİYLE BAĞ-KUR'LU ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK
25 yılı doldurmasına kalan süre: 2 yıl ve daha az Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 44
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 2 yıldan fazla-3 yıl 6 ay Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 45
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 3 yıl 6 aydan fazla-5 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 46
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 5 yıldan fazla-6 yıl 6 ay Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 47
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 48
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 8 yıldan fazla–9 yıl 6 ay Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 49
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 9 yıl 6 aydan fazla–11 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 50
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 11 yıldan fazla-12 yıl 6 ay Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 51
25 yılı doldurmasına kalan süre: 12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 52
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 14 yıldan fazla–15 yıl 6 ay Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 53
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 15 yıl 6 aydan fazla-17 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 54
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 17 yıldan fazla-18 yıl 6 ay Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 55
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 56
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 20 yıldan fazla-21 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 57
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25 yılı doldurmasına kalan süre: 21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl Prim ödemesi gereken süre: 25 Emekli olacağı yaş: 58
23.05.2002 İTİBARİYLE KADIN MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 2 yıl veya daha az Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 40
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20 yılı tamamlamaya kalan süre: 2 yıldan fazla 3 yıl ve daha az Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 41
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20 yılı tamamlamaya kalan süre: 3 yıldan fazla- 4 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 42
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20 yılı tamamlamaya kalan süre: 4 yıldan fazla-5 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 43
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20 yılı tamamlamaya kalan süre: 5 yıldan fazla-6 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 44
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20 yılı tamamlamaya kalan süre: 6 yıldan fazla-7 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 45
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20 yılı tamamlamaya kalan süre: 7 yıldan fazla-8 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 46
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 8 yıldan fazla- 9 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 47
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20 yılı tamamlamaya kalan süre: 9 yıldan fazla-10 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 48
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20 yılı tamamlamaya kalan süre: 10 yıldan fazla- 11 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 49
20 yılı tamamlamaya kalan süre: 11 yıldan fazla-12 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 50
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20 yılı tamamlamaya kalan süre: 12 yıldan fazla- 13 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 51
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20 yılı tamamlamaya kalan süre: 13 yıldan fazla- 14 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 52
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20 yılı tamamlamaya kalan süre: 14 yıldan fazla- 15 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 53
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20 yılı tamamlamaya kalan süre: 15 yıldan fazla-16 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 54
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20 yılı tamamlamaya kalan süre: 16 yıldan fazla-17 yıl Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 55
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20 yılı tamamlamaya kalan süre: 17 yıldan fazla Kesenek ödeme süresi: 20 Yaş: 58
23.05.2002 İTİBARİYLE ERKEK MEMURLARIN EMEKLİLİĞİ
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 2 yıl ve daha az Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 44
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25 yılı tamamlamasına kalan süre: 2 yıldan fazla – 3 yıl 6 ay Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 45
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25 yılı tamamlamasına kalan süre: 3 yıl 6 aydan fazla – 5 yıl Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 46
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 47
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 6 yıl 6 aydan fazla – 8 yıl Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 48
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 49
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 9 yıl 6 aydan fazla – 11 yıl Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 50
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 51
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25 yılı tamamlamasına kalan süre: 12 yıl 6 aydan fazla – 14 yıl Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 52
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 53
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 15 yıl 6 aydan fazla – 17 yıl Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 54
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 55
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 16 yıl 6 aydan fazla – 20 yıl Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 56
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 57
...
25 yılı tamamlamasına kalan süre: 21 yıl 6 aydan fazla – 22 yıl Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 58
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25 yılı tamamlamasına kalan süre: 22 yıldan fazla Kesenek ödeme süresi: 25 Yaş: 60
SSK'LILAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:
Sigorta başlangıcı: 05.08.1991 ve daha önce % 80 üzeri: 15 yıl - 3600 gün % 60-79: 15 yıl - 3600 gün % 40-59: 15 yıl - 3600 gün
...
Sigorta başlangıcı: 06.08.1991-05.08.1994 % 80 üzeri: 15 yıl - 3600 gün % 60-79: 15 yıl 8 ay- 3680 gün % 40-59: 16 yıl -3760 gün
...
Sigorta başlangıcı: 06.08.1994-05.08.1997 % 80 üzeri: 15 yıl - 3600 gün % 60-79: 16 yıl 4 ay - 3760 gün % 40-59: 17 yıl - 3920 gün
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Sigorta başlangıcı: 06.08.1997- 05.08.2000 % 80 üzeri: 15 yıl - 3600 gün % 60-79: 17 yıl - 3840 gün % 40-59: 18 yıl - 4080 gün
Sigorta başlangıcı: 06.08.2000-05.08.2003 % 80 üzeri: 15 yıl - 3600 gün % 60-79: 17 yıl 8 ay - 3920 gün % 40-59: 19 yıl - 4240 gün
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Sigorta başlangıcı: 05.08.2003-30.09.2008 % 80 üzeri: 15 yıl - 3600 gün % 60-79: 18 yıl - 4000 gün % 40-59: 20 yıl - 4400 gün
SSK VE MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI ŞU ŞEKİLDE:
Sigorta başlangıcı: 01.10.2008-31.12.2008 % 60 ve üzeri: 15 yıl - 3700 gün % 50-59: 16 yıl - 3700 gün % 40-49: 18 yıl - 4100 gün
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Sigorta başlangıcı: 01.01.2009-31.12.2009 % 60 ve üzeri: 15 yıl - 3800 gün % 50-59: 16 yıl - 3800 gün % 40-49: 18 yıl - 4200 gün
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Sigorta başlangıcı: 01.01.2010-31.12.2010 % 60 ve üzeri: 15 yıl - 3900 gün % 50-59: 16 yıl - 3900 gün % 40-49: 18 yıl - 4300 gün
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Sigorta başlangıcı: 01.01.2011-31.12.2011 % 60 ve üzeri: 15 yıl - 3960 gün % 50-59: 16 yıl - 4000 gün % 40-49: 18 yıl - 4400 gün
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Sigorta başlangıcı: 01.01.2012-31.12.2012 % 60 ve üzeri: 15 yıl - 3960 gün % 50-59: 16 yıl - 4100 gün % 40-49: 18 yıl - 4500 gün
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Sigorta başlangıcı: 01.01.2013-31.12.2013 % 60 ve üzeri: 15 yıl - 3960 gün % 50-59: 16 yıl - 4200 gün % 40-49: 18 yıl - 4600 gün
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Sigorta başlangıcı: 01.01.2014-31.12.2014 % 60 ve üzeri: 15 yıl - 3960 gün % 50-59: 16 yıl - 4300 gün % 40-49: 18 yıl - 4680 gün