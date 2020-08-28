3 saatte 235 milyonluk satışa ulaştı

TOKİ ve TORKAM ortaklığında hayata geçirilen TORKAM E5 projesinin açık artırmayla satışa çıkan Açık Çarşı dükkanları yatırımcıların ilgi odağı oldu. İstanbul'da E5 Otoyolu'nun yanında yükselen TORKAM E5'in Açık Çarşı dükkanları yüksek katılımla yeni sahiplerini buldu. Dükkanların 470 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktığı açık artırmada, 3 saat gibi kısa sürede Açık Çarşı E5 Cadde ve Metro dükkanlarının yüzde 70'i sahiplerini buldu. 235 milyon lira gelir elde edildi. Alıcıların kazançlı bir yatırım yaptığını belirten TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, bu satışın projelerine olan güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Çünkü ulaşım ağlarının merkezindeyiz. TORKAM E5 metrobüs durağı, otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım hatlarının yanı başında yer alıyor. Burada projeye özel metro durağı olacak."
0.64'E DEVAM
Teknik Yapı, düşük faizle ev almak isteyenler için kampanya başlattı. Kampanya bankasız, kefilsiz, masrafsız ve 72 ay vadeli yüzde 0.64 faiz avantajlarını içeriyor. Ayrıca Temmuz-Ağustos fiyatlarının geçerli olacağı kampanyada liste fiyatına yüzde 15 indirim uygulanacak ve ilk taksit ödemesi de 2021'de başlayacak. Teknik Yapı'nın İstanbul'da devam eden projelerini kapsayan kampanya Eylül sonuna kadar sürecek. Teknik Yapı Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, bu fırsatın özellikle devam eden projelerde artı avantajlar sağladığını vurguladı. Düşük faizli satışların yaşandığı Haziran ve Temmuz aylarında konut satışlarında rekor kırıldığını belirten Durbakayım, bu dönemde Teknik Yapı bünyesindeki 7 projede toplam 650 daire sattıklarını sözlerine ekledi.
YAVUZ KARAMAN
0.64'E DEVAM
Teknik Yapı, düşük faizle ev almak isteyenler için kampanya başlattı. Kampanya bankasız, kefilsiz, masrafsız ve 72 ay vadeli yüzde 0.64 faiz avantajlarını içeriyor. Ayrıca Temmuz-Ağustos fiyatlarının geçerli olacağı kampanyada liste fiyatına yüzde 15 indirim uygulanacak ve ilk taksit ödemesi de 2021'de başlayacak. Teknik Yapı'nın İstanbul'da devam eden projelerini kapsayan kampanya Eylül sonuna kadar sürecek. Teknik Yapı Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, bu fırsatın özellikle devam eden projelerde artı avantajlar sağladığını vurguladı. Düşük faizli satışların yaşandığı Haziran ve Temmuz aylarında konut satışlarında rekor kırıldığını belirten Durbakayım, bu dönemde Teknik Yapı bünyesindeki 7 projede toplam 650 daire sattıklarını sözlerine ekledi.
YAVUZ KARAMAN