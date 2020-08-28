0,99 ve 1,05 faizle konut kredisi! 120 aya varan taksitle Halkbank konut kredisi hesaplama! Başvuru nasıl yapılır?

Halkbank konut kredisi hesaplama! Halkbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank'tan 120 aya varan taksitle, 0,99 ve 1,05 faizle konut kredisi sunuluyor. HalkBank Hesaplı Evim Konut Kredisi, 0,99 ve 1,05 faiz oranları 120 aya varan ister eşit taksit imkanları ile ister kendi belirlediğiniz taksit seçenekleri 1. el veya 2. el ev sahibi olmanıza imkân tanıyan kredi çeşididir. Bu krediden faydalanmak isteyenler Halkbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Geri ödeme miktarını hesaplamak isteyenler de Halkbank konut kredisi hesaplama yapıyor.
HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA!
Halkbank'tan finansman desteği alarak yeni bir konut satın almak isteyen müşteriler 120 ay vadeli 150.000 TL konut kredisi için her ay 2.141 TL kredi taksiti ödüyorlar. Vade sonunda ise müşterilerin toplam ödedikleri tutar 257.000 TL oluyor.
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI!
HalkBank Hesaplı Evim Konut Kredisi paketi kapsamında 1. el konut alımları için, %0,99 faiz oranı ve 120 vade imkanı sunuyor. Kredi için azami miktar 1.000.000 TL. 2. el konut alımlarında ise %1,05 faiz oranı ve 120 ay vade geçerli.
HALKBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
HalkBank Hesaplı Evim Konut Kredisi için banka müşterisi olmasanız dahi halkbank.com.tr üzerinden online olarak veya en yakın Halkbank Şube'si üzerinden başvurunuzu kolaylıkla yapabilirsiniz.
GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI:
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.05
Tüketici kredisi: 1.15
Taşıt kredisi: 1.17
HALKBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.15
Taşıt kredisi: 1.15
Konut kredisi: 0.87
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:
Taşıt kredisi: 1.65
İhtiyaç kredisi: 1.18
Sarıpanjur konut kredisi: 0.87
Garanti Bankası: 1.21
ING Bank: 1.19
TEB: 1.15
Ziraat Bankası: 1.05
Halkbank: 0.87
Denizbank: 1.24
Burgan Bank: 1.30
QNB Finansbank: 1.36
Şekerbank: 1.54