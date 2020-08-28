0,99 ve 1,05 faizle konut kredisi! 120 aya varan taksitle Halkbank konut kredisi hesaplama! Başvuru nasıl yapılır?

Halkbank konut kredisi hesaplama! Halkbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank'tan 120 aya varan taksitle, 0,99 ve 1,05 faizle konut kredisi sunuluyor. HalkBank Hesaplı Evim Konut Kredisi, 0,99 ve 1,05 faiz oranları 120 aya varan ister eşit taksit imkanları ile ister kendi belirlediğiniz taksit seçenekleri 1. el veya 2. el ev sahibi olmanıza imkân tanıyan kredi çeşididir. Bu krediden faydalanmak isteyenler Halkbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Geri ödeme miktarını hesaplamak isteyenler de Halkbank konut kredisi hesaplama yapıyor.

HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA!

Halkbank'tan finansman desteği alarak yeni bir konut satın almak isteyen müşteriler 120 ay vadeli 150.000 TL konut kredisi için her ay 2.141 TL kredi taksiti ödüyorlar. Vade sonunda ise müşterilerin toplam ödedikleri tutar 257.000 TL oluyor.