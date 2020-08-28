Amerika'daki kasırga nedeniyle benzinin ton fiyatında yaşanan artışları sonrası geçtiğimiz günlerde gelen 21 kuruşluk zammın ardından bu sefer de indirim gündeme geldi.

Fiyatların yeniden düşüşe geçmesiyle benzinin ton fiyatı uluslararası piyasalarda 433 dolardan 414 dolara kadar geriledi.

Benzin ton fiyatında yaşanan gerilemeyi yenisafak.com için değerlendiren piyasa uzmanları fiyatların revize olmasıyla birlikte benzine 15 kuruş indirim geleceğini belirtti.

İndirimli fiyatlar bu gece yarısı pompaya yansıyacak.

İNDİRİM SONRASI BENZİNİN LİTRE FİYATI

Benzin fiyatlarına gelecek 15 kuruşluk indirim sonrası 3 ilde yarın itibariyle pompada ortaya çıkacak ortalama rakamlar şöyle olacak. Yeni Şafak'ın haberine göre, İstanbul'da 6,80 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,65 liraya, Ankara'da 6,88 liradan 6,73 liraya, İzmir'de ise 6,89 liradan 6,74 liraya gerileyecek.





