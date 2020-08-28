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    • Ekonomi
    • 28.08.2020 10:29
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    • 28.08.2020 10:29
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    Son dakika: e bu gece yarısı indirim geliyor!

    Son dakika haberine göre, Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla in litre fiyatında 15 kuruşluk bir indirimin yapılması bekleniyor.

    Son dakika: Benzine indirim geliyor!

    Amerika'daki kasırga nedeniyle in ton fiyatında yaşanan artışları sonrası geçtiğimiz günlerde gelen 21 kuruşluk zammın ardından bu sefer de indirim gündeme geldi.

    Fiyatların yeniden düşüşe geçmesiyle benzinin ton fiyatı uluslararası piyasalarda 433 dolardan 414 dolara kadar geriledi.

    Benzin ton fiyatında yaşanan gerilemeyi yenisafak.com için değerlendiren piyasa uzmanları fiyatların revize olmasıyla birlikte benzine 15 kuruş indirim geleceğini belirtti.

    İndirimli fiyatlar bu gece yarısı pompaya yansıyacak.

    İNDİRİM SONRASI BENZİNİN LİTRE FİYATI
    Benzin fiyatlarına gelecek 15 kuruşluk indirim sonrası 3 ilde yarın itibariyle pompada ortaya çıkacak ortalama rakamlar şöyle olacak. Yeni Şafak'ın haberine göre, İstanbul'da 6,80 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,65 liraya, Ankara'da 6,88 liradan 6,73 liraya, İzmir'de ise 6,89 liradan 6,74 liraya gerileyecek.


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