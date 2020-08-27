Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları dün açıklanmıştı. Şimdi bakıldığı zaman üniversitelerde 57 bin civarında bir boş kontenjan oluştu. Üniversite adayları ek tercih yaparak bu kontenjanlara yerleşebilir. Bu bağlamda
YKS üniversite taban - tavan puanları en küçük ve en büyük puanlar açıklandı. ÖSYM ise taban puanları açıkladı. ÖSYM Başkanlığı resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada taban puanları listesine yer verildi. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
ÖSYM Başkanlığı resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada taban puanları listesine şu şekilde yer verildi:
SAYISAL VERİLER
YKS tercih sonuçlarına göre oluşan sayısal veriler şu şekilde:
En küçük ve en büyük puanlar şu şekilde:
En Küçük ve En Büyük Puanlar (TABLO-3)
EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS ek tercih dönemi henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ek yerleştirme tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte boş kontenjan ve taban puanlara yönelik YKS ek tercih kılavuzu yayımlanacak.
EK YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Üniversiteye yerleşen adaylar kayıtlarını 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Üniversite için elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 aralığında yapılacak.
Buna göre kayıt işlemlerinin 4 Eylül'de bitmesinin ardından üniversiteler kalan boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirecek. Bildirim sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM hazırladığı kılavuzu adayların erişimine açacak.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.trinternetadresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
EK YERLEŞTİRME NEDİR?
Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.