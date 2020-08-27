28 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüelde bu hafta TV sehpası, zebra sandalye…

28 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel bu hafta yine dopdolu. Her Cuma günü birbirinden hesaplı ürünlerin satışa çıktığı BİM marketlerinin ürünleri merak ediliyor. BİM aktüel katalog ürünlerinin fiyat bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz. BİM aktüel 28 Ağustos Cuma ürünleri arasında; Dijitsu 32'' HD Uydu Alıcılı Televizyon, Decolove Premium Collection - TV Sehpası, Metal Modern Zebra Sandalye gibi ürünler yer alıyor.