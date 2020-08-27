Kuru üzüm fiyatları ne kadar oldu? 2020 İzmir Manisa kuru üzüm borsası fiyatları!

Kuru üzüm fiyatları ne kadar oldu? 2020 İzmir Manisa kuru üzüm fiyatları tarımla ilgilenen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO'nun 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını açıkladı. Bakan Pakdemirli'nin açıklamasının ardından İzmir ve Manisa kuru üzüm borsası fiyatları araştırılmaya başlandı.

KURU ÜZÜM FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Giresun'da, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2020 Yılı Fındık Alım Törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru üzüm alım fiyatını açıkladı. Manisa'daki törene canlı bağlantıyla katılan Bakan Pakdemirli, kuru üzümde 9 numara için kilogram fiyatı 12.50 kuruş olarak açıkladı.