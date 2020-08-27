Kuru üzüm fiyatları ne kadar oldu? 2020 İzmir Manisa kuru üzüm borsası fiyatları!

Kuru üzüm fiyatları ne kadar oldu? 2020 İzmir Manisa kuru üzüm fiyatları tarımla ilgilenen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO'nun 2020 yılı kuru üzüm alım fiyatını açıkladı. Bakan Pakdemirli'nin açıklamasının ardından İzmir ve Manisa kuru üzüm borsası fiyatları araştırılmaya başlandı.
KURU ÜZÜM FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Giresun'da, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2020 Yılı Fındık Alım Törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru üzüm alım fiyatını açıkladı. Manisa'daki törene canlı bağlantıyla katılan Bakan Pakdemirli, kuru üzümde 9 numara için kilogram fiyatı 12.50 kuruş olarak açıkladı.
Bakanı Pakdemirli, "Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız." ifadelerini kullandı.
Pakdemirli, destek ödemeleri ile ilgili de şu açıklamayı yaptı: "Yarın saat 18.00 itibarıyla 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız."
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KURU ÜZÜM FAYDALARI NELERDİR?
Kuru üzümün en çok bilinen faydası karaciğer üzerinde oluşturduğu etkidir. Karaciğerin temizlenmesine, toksinlerden arınmasına ve yüksek performans ile çalışmasına yardımcı olmaktadır. Bu etkisi kolon ve bağırsakların temizlenerek daha sağlıklı olmasına yardımcı oluyor. Sabahları aç karnına içilen üzüm suyu detone etkisi oluşturuyor.
Vücudun ihtiyaç duyduğu enerjinin büyük bir kısmını karşılamaktadır. İçerisinde bulunan mikro besinler ve lif sayesinde katkısız bir enerji beşini olarak gösterilmektedir. Spor yapan ve yoğun çalışan insanların daha zinde ve daha enerji dolu olmalarına yardımcı olmaktadır.
Kan basıncını düzenleyerek tansiyon ve damar hastalıklarının oluşumunu engellemektedir. Lif, potasyum ve antioksidanlar bakımından zengin olması damar sağlığını korumasında etkili olmaktadır.
Kanda bulunan kötü kolesterolü düşürdüğü yönünde bilgiler de bulunmaktadır. Düzenli tüketilen kuru üzüm insanın sağlıklı olmasında etkili olmaktadır.