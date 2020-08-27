Türkiye 9 yıl sonra yeniden Formula 1 heyecanını yaşıyor. F1 organizasyonu tarafından açıklanan 2020 takviminde İstanbul'da yer aldı. Yarışların İstanbul Park ayağının 13-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Dünyanın en fazla izlenen spor organizasyonları arasında gösterilen Formula 1'in Türkiye macerası 2005 yılında başlamıştı. 2003 yılında inşasına başlanan ve 300 milyon TL para harcanan İstanbul Park'ta motor sporları meraklılarına 7 yıl boyunca üst üste büyük heyecan yaşatıldı.

RAKAM İKİ KATINA ÇIKINCA TÜRKİYE VEDA ETTİ

2011 yılına kadar her yıl için Formula 1 organizasyonuna 13,5 milyon dolar yarış bedeli ödenirken, 2012 yılından itibaren bu ücretin 26 milyon dolara çıkarılmak istenmesiyle birlikte başlayan organizasyon ücreti anlaşmazlığı yüzünden yarışların Türkiye ayağı sona erdi.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE SÜRPRİZ GÖRÜŞME

İstanbul Park'a yönelik uzun süren sessizlik ise 2018 yılında bozuldu. Formula 1'in yönetiminin değişmesiyle sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Formula 1 Türkiye Grand Prix yarışı T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesine alınırken, Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1'in yeni CEO'su Chase Carey ile birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

El değiştiren Formula 1 yönetimi ile gerçekleştirilen sürpriz görüşmeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken F1'in Türkiye'ye dönmesine sıcak bakıldığı kulislerde konuşulmaya başladı.

TAKVİMDEN BİR ÜLKENİN ÇIKMASI GEREKİYORDU

F1 pilotları ve Formula 1 fanlarının da çok sevdiği İstanbul Park'ayarışların geri dönmesi için yeni yönetime baskı yapılırken Türkiye'nin yeniden F1 takvimine girmesi için takvimdeki bir ülkenin çıkması gerekiyordu. En kötü ihtimalle beklenen 2019 takviminde de Türkiye yer almayınca beklenen gelişme 2020'de gerçekleşti.

KORONAVİRÜS İPTALLERİ OLDU

Koronavirüs salgınından kaynaklı takvimde yer alan bazı ülkelerde etkinlikler iptal edilince Türkiye için de yeniden F1 macerasının kapısı aralanmış oldu. F1 yönetimi tarafından açıklanan takvime göre; İstanbul 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14'üncü ayağına ev sahipliği yapacak.

Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda F1'in Türkiye ayağının 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

SPONSORLAR KARŞILAYACAK

Öte yandan F1 organizasyonu için istenen ve yaşanan anlaşmazlık sonucu 2011 yılında Türkiye'nin yarışlara veda etmesine neden olan ücretin ne kadar olduğu da merak konusu. Çok sayıda ülkenin yarışlarda yer almak istemesi nedeniyle fiyatların katlandığı bilinirken yarışlar için yıllık ortalama ödenen rakam ise 40 ile 60 milyon dolar arasında..

İstanbul Park yönetiminin söz konusu yıllık ücret için sponsorluk görüşmeleri yürüttüğü biliniyor.

PİLOTLARI HEYECANLANDIRAN PİST

Toplam 2 milyon 215 bin metrekarelik bir alanı kaplayan İstanbul Park'a ait pistin dizaynı ünlü pist mimarı Hermann Tilke tarafından gerçekleştirildi. Pistin diğer pistlerden farklı olarak saat yönünün tersine seyir için tasarlanması, otoriteler ve pilotlarca zorlu olduğu kadar heyecan verici olarak da yorumlanıyor. Toplam uzunluğu 5 bin 338 metre olan pistte 6'sı sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 viraj yer alıyor.

Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor.

MESAFELİ SEYİRCİ FORMÜLÜ

Dünya genelinde geçtiğimiz yaklaşık 4.5 milyon kişinin bilet alarak tribünden izlediği F1 yarışlarının Türkiye ayağında İstanbul Park'ın izleyici kapasitesi ise 150 bin kişi olarak biliniyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki yarışların seyircili mi, seyircisiz mi olacağı merak konusu iken, sosyal mesafe gibi bir takım koronavirüs tedbirleriyle Formula 1'in seyircili izlenmesi gündemde.

EN UCUZ BİLET OLACAK

Seyircili olup olmayacağı kadar merak edilen bir diğer konusu F1 yarışlarının bilet fiyatları. Bu yönde henüz net bir rakam yok iken İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın fiyatların dünyadaki en uygun bilet fiyatları olacağına yönelik açıklaması bulunuyor.

BİR HAFTADA 100 MİLYON DOLAR BIRAKTILAR

Formula 1 yarışları dünyada en fazla izlenen etkinliklerden biri olmasından kaynaklı ekonomik olarak da yarışların düzenlendiği ülkeye ciddi anlamda katkı sağlıyor. 2005 yılında startı verilen ücret anlaşmazlığı nedeniyle 2011 yılında sona eren F1 yarışlarını izlemek için ortalama 50 bin turist yurt dışından İstanbul'a gelirken seyircilerin o hafta boyunca konaklama, yeme-içme ve ulaşım gibi bir çok alanda harcadığı paranın ise 100 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

2 MİLYAR KİŞİ İZLEYECEK

Formula 1 organizasyonun, yarışları izlemek için gelen seyircilerin yaptıkları harcamalardan daha büyük katkısı ise ülkenin tanıtımına yönelik oluyor.

10 takım, 20 sürücüyle 21 ülkede gerçekleştirilen Formula 1'in her bir yarışını 150'yi aşkın ülkeden 2 milyara yakın insan izliyor. İşin bu tarafından bakıldığında ise yarışların düzenlediği ülkeye de paha biçilemez bir tanıtım fırsatı sunuyor. Yapılan tahminlere göre ülkenin tanıtımına 500 milyon dolar değerinde katkı yapması bekleniyor.

Yarış boyunca yüzlerce ülkede 50 bin saate yakın yayın yapılacak.