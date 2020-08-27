Kumaşta ar-ge

Erkek giyim markası Giovane Gentile, virüsle mücadeleye destek vermek üzere geliştirdiği antiviral kumaş teknolojisini temel ürün gruplarının yüzde 60'ına entegre ediyor. Gelecek 10 yıl içeresinde teknolojik ürünlerin yaşamımızın her alanında olacağını söyleyen Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, aktif bileşenli nano teknoloji apresi ile üretilen antiviral kumaşlar sayesinde tekstil sektörünün geleceğe hazır olduğunu dile getirdi. Coronavirüs pandemisi döneminde artan hijyen hassasiyetinin tüm dünyada Ar-Ge kabiliyetlerinin gelişmesini sağladığını vurgulayan Zaur Samedov, "Giovane Gentile olarak biz de dünyada gelişen yeni teknikleri takip ederek özellikli inovatif ve akıllı ürünler tasarlıyor, markamıza ve ülkemize değer katıyoruz" şeklinde konuştu.