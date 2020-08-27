MAAŞLAR DEĞİŞMEYECEK

Uzaktan çalışma esasları Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili kurumlar için üst yönetici, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar için bakan, taşra teşkilatları ile mahalli idarelerde vali veya belediye başkanı, kamu kurumlarında üst yönetici tarafından belirlenecek. Uzaktan çalışma modelinde tüm haklar korunacak. Farklı ücret ya da sosyal hak uygulanmayacak.

UZAKTAN ÇALIŞMA NEDİR?

İşçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi "uzaktan çalışma" olarak tanımlanıyor.(Sabah)