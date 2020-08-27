İsviçre'de ekonomisinde koronavirüs depremi

İsviçre ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 küçülme kaydetti.

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği'nin (SECO) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 8,2 küçüldü.

Piyasa beklentisi ekonominin yüzde 8,6 daralması yönündeydi.

Ülke ekonomisideki daralma ilk çeyrekteki yüzde 2,5 küçülmeden sonra geldi. Böylece ekonomi iki çeyrek üst üste daralmasının ardından teknik olarak resesyona girerken, ikinci çeyrekteki daralma kayıtların tutulmaya başlandığı 1980'den beri en büyük daralma olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ikinci çeyreğine göre ülkenin GSYH'si yüzde 9,3 küçülürken, bu yılın ilk yarısında ise ekonomi yüzde 10,5 küçüldü.