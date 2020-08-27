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    • 27.08.2020 16:16
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    İşte 'deki tarihi keşfinin ilk görüntüsü! Böyle test edildi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta müjdesi verilen 'deki keşfinin ardından dünyada gözler Türkiye'ye döndü. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen gazdan alınan numunelere yapılan testleri ilk kez paylaştı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'de keşfedilen ın test için yakılışını sosyal medya hesabından paylaştı. Dönmez paylaşımda "Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı" dedi.

    İşte Bakan Fatih Dönmez'in o paylaşımı
    Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı

    Tebrikler arkadaşlar

    320 MİLYAR METREKÜPLÜK REZERV
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin keşfedildiğini belirterek, "Bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek" ifadelerini kullanmıştı.

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    Haberler Ekonomi İşte Karadeniz'deki tarihi doğalgaz keşfinin ilk görüntüsü! Böyle test edildi
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