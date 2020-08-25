



AYNI BÖLGEDEN PEŞ PEŞE MÜJDELER GELEBİLİR

320 milyar metreküp doğal gazın bulunduğu Sakarya Havzası olarak adlandırılan bölge için yeni müjdeler geleceğini kaydeden uzmanlar, benzer durumun 2009 yılında Doğu Akdeniz'de gerçekleştiğini Tamar doğal gaz yatağının bulunmasının ardından bölgeden peş peşe müjdeler geldiğini ve 2010-2011'de İsrail'in Leviathan sahasını keşfettiğini ve bu bölgede peş peşe yapılan keşiflerle 1 trilyon metreküplük doğal gaz rezervine ulaşıldığını belirtiyor.

3 BİN METREYİ AŞACAK

Uzmanlar, sismik araştırma sonuçlarının son derece olumlu olduğunu ve benzer katmanlar tespit edildiğini, 2100 metre derinlikten bin metre daha da derine inileceğini ve 3000 metreden fazla bir derinlikte sondajın devam edeceğini, dolayısıyla aynı yerden yakında başka müjdelerin de gelebileceğini vurguluyor.