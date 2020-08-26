Son dakika haberi: 4/D'li Taşeron işçilerle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu anlamda taşeron işçileri yakından ilgilendiren açıklama geldi. Yapılan açıklamada taşeron işçiler için önerge verildiğine yer verildi. Verilen önergede taşeron ve KHK ile kadroya geçen işçilerin çalışma haklarının engellendiğini söyledi. Aynı zamanda 2020 TİS görüşmeleri öncesinde gelen bu düzenleme talebinde, maaşların yeniden hesaplanması talep ediliyor. Bunun dışında geçen bu dönemde oluşan maaş kaybı dolayısıyla geriye dönük ödeme yapılması da talepler arasında yer alıyor. Peki 4/D'li Taşeron işçi yüzdelik dilimle maaşlar ne kadar olacak? İşte taşeronda TİS öncesi ikramiye önergesi...
TOPLU SÖZLEŞME ÖNCESİ ÖNERGE VERİLDİ
Taşeron işçileri yakından ilgilendiren açıklama geldi. Yapılan açıklamada taşeron işçiler için önerge verildiğine yer verildi. Verilen önergede taşeron ve KHK ile kadroya geçen işçilerin çalışma haklarının engellendiğini söyledi.
TİS ÖNCESİ ÖNEMLİ HAMLE
İşçiler için toplu sözleşme görüşmeleri önümüzdeki haftalarda başlayacak. TİS öncesi tediye ödemesi önergesi ve ikramiye talepleri Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 'a iletildi.
MAAŞ TALEBİ
İşçilerin maaş düzenlemesi talebi var. 2 yıldır YHK kararı nedeniyle enflasyona yenilen işçiler , seyyanen zam bekliyor.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİYLE MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?
Taşeron işçilerin yüzdelik dilim düzenleme talebi yargıya da taşınmış durumda. Bu düzenleme konusunda geçmişte açılan davalarda işçilerin lehine kararlar çıkmıştı. Bu kararlar sonrasında ise taşeron işçilerin maaşları yeniden düzenlendi.
KHK ile kadroya alınmadan önce taşeron işçilerin maaşları firmalara göre değişiklik gösteriyordu. Kadroya alındıktan sonra çok sayıda taşeron işçi asgari ücretle işe başlamıştı. Bu konuda alınan kararlar kapsamında işçilerin maaşları kadroya alınmadan önceki maaşlarına oranla yeniden belirlenecek.
TAŞERON İŞÇİLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI VAR MI?
Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Kurumlarda 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşları konusunda bazı belediyeler seçimden önce önemli adımlar atmışlardı. Kocaeli Belediyesi tarafından atılan adımda taşeron işçilerin maaşlarına günlük 21 TL aylık ise 635 TL zam yapılmıştı. Buna benzer kararlar seçimlerden hemen önce birkaç belediye tarafından alındı.
Yüksek Hakem Kurulu kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi hükümleri 2020 yılına kadar geçerli olacak sosyal ve mali hakları düzenlenmişti. Yüksek Hakem Kurulu kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçilere 6 şar aylık dilimlerde yüzde 4+4 şeklinde zam yapılması kararlaştırılmıştı. Fakat ücretlerde oluşabilecek enflasyon farkı ve belediye şirketlerine geçen işçilere ilave tediye vb. bir çok konuda mali ve sosyal haklar yönünden eksikliği ortaya çıkmış, kadroya geçen işçiler ve sendikalar tarafından eleştirilmişti.
TAŞERONA ENFLASYON ZAMMI FARKI VERİLECEK Mİ?
İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan tarafından açıklamada haziran atı sonu itibari ile belediyelerde çalışanlar için, ekim ayı itibari ile diğer kamu kurumlarında çalışanlar için sona erecek olan toplu iş sözleşmelerinin özgür olarak yani seyyanen zam ya da enflasyonu dikkate alacak bir zam olması şeklinde talep ettiklerini açıkladı. Bu noktada belediye işçilerine 2021 yılı için beklenen enflasyon oranı yani yüzde 9,51 oranı üzerinden 2023 yılı için ise beklenen enflasyon oranı olan yüzde 8,52 oranına göre yapılması bekleniyor.