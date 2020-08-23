Çekiliş yok kura yok! 5000 TL peşinatla uygun fiyatlı daire alma imkanı

TOKİ'den kura ve çekiliş olmadan daire alma fırsatı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ev almak isteyenlere büyük fırsatlar sunan TOKİ, açık satış duyurularını kurumsal internet sitesinde yer alan Satışlar sayfasından duyurdu. Listede yer alan bilgiye göre, 120 bin liradan başlayan fiyatlarla yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade açık satış başvuruları başladı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
HANGİ İLLERDE KONUT SATIŞI VAR?
Alıcılar Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan konutlar %25, peşin 120 ay vade ile sahip olabilecekler.
Ayrıca alıcılar, İstanbul'da satışa sunulan konutlara %25, %40, %50 peşin 96 ve 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecekler.
TOKİ İL İL KONUT FİYATLARI
Ankara Mamak Gülseren Mahallesi'nde yer alan 86 konut için başlangıç satış fiyatı 260 bin lira olarak açıklandı. 30 Aralığa kadar başvurunun yapılacağı konutların taksit tutarı ise bin 87 liradan başlıyor.
Bingöl Merkez İnönü Mahallesi'nde 1 konutun başlangıç fiyatı 240 bin lira olarak belirlendi. Taksit tutarı ise bin 3 lira.
Denizli ve ilçelerinde bulunan 201 konut 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız satışa sunuldu. Taksitler ise 420 liradan başlıyor.
Karabük Eflani Çelebiler Mahallesi'nde 16 konut 1240 bin lira başlangıç fiyatıyla satışta. Konutların taksitleri 415 liradan başlıyor.
Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi'nde 5 konut 185 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Taksitler 825 liradan başlıyor.
Mersin Gülnar Akdeniz Mahallesi'nde yer alan 39 konut 419 liradan başlayan taksit tutarı ile 125 bin 760 liradan satışa çıktı.
Samsun Vezirköprü Nalbantlı Mahallesi'nde 8 konut 256 bin liradan satışa sunuldu. Başlangıç taksit tutarı bin 280 lira olarak belirlendi.
Sivas Merkez Yenimahalle'de 17 konut 146 bin liradan satışta. 30 Eylül'e kadar başvuruların yapılabileceği konutların taksitleri 610 liradan başlıyor.
Tokat Merkez Dedeli Mahallesi'nde ise 27 konut 165 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor. 31 Aralığa kadar başvuruların yapılabileceği konutların en düşük taksit tutarı 691 lira.
HANGİ İLLERDE İŞ YERİ SATIŞI VAR?
Ayrıca, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Denizli, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat şehirlerinde satışa sunulan iş yerleri %10, %25 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek.
Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK?
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.
- Fotoğraflı nüfus cüzdanı,
- Vatandaşlık kimlik ve Vergi sicil numaraları,
- Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak;
muhammen bedeli 99.999.- TL ye kadar olanlar için 5.000.-(Beşbin) TL,
muhammen bedeli 100.000 - 349.999.- TL'ye kadar olanlar için 10.000.-(Onbin) TL,
muhammen bedeli 350.000 – 999.999.- TL'ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,
muhammen bedeli 1.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL, katılım teminatı ödemek zorundadırlar.
- Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, satışlarla ilgili tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren vekaletname,
- Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile imza sirküleri.
(Alıcılar başvuru sırasında "Açık Artırma Satış Şartnamesi"ni imzalayacaklardır.)