Her çalışanın hayali emekli olmak. Emekli olanlar en az bin 500 liralık maaşa kavuşurken, ek kazanç imkanlarından da yararlanıyor.
Maaş bağlananlar, hemen taahhüdünü verip 3 yıllık dönem için verilen promosyonunu alabiliyor, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde ödenecek bayram ikramiyelerinden yararlanıyor.
Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon imkanına kavuşuyor. Seçilen bankaya göre promosyon kazancı 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor.
Yeni emekliler, 2021'den itibaren verilecek bayram ikramiyelerini de cebine koyacak.
ŞARTLARA DİKKAT!
Banka seçimi emeklilik başvurusu sırasında yapılabiliyor. Maaş bağlandıktan sonra da taahhüt verilerek promosyon alınabiliyor.
Banka seçimi yaparken, promosyon tutarı kadar, şartlara da dikkat etmek gerekiyor. Promosyonu almak için 3 yıllık taahhüt vermek yeterli oluyor.