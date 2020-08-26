Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon imkanına kavuşuyor. Seçilen bankaya göre promosyon kazancı 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor.

Yeni emekliler, 2021'den itibaren verilecek bayram ikramiyelerini de cebine koyacak.