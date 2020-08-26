Milyonlarca araç sahibi bugün benzine son dakika zam geldi mi sorusunu merak ediyor. Bu anlamda Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 27/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 21 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." Bilindiği üzere dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. İşte İstanbul-Ankara-İzmir Benzin pompa litre fiyatları detayları ve son dakika gelişmeleri...
EPGİS resmi açıklaması şu şekilde:
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 27/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 21 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
NE ZAMAN GEÇERLİ?
Benzine yapılan zam pompaya yansıyacak ve gece yarısından itibaren geçerli olacak.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.