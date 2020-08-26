Milyonlarca araç sahibi bugün benzine son dakika zam geldi mi sorusunu merak ediyor. Bu anlamda Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 27/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 21 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." Bilindiği üzere dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. İşte İstanbul-Ankara-İzmir Benzin pompa litre fiyatları detayları ve son dakika gelişmeleri...