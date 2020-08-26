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    • 26.08.2020 10:05
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    Borsa İstanbul güne düşüşle başladı | 26 Ağustos 2020 BIST 100 endeksi açılış fiyatları

    Son günlerde yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, güne yüzde 0.19'luk düşüşle başladı. 1.090 seviyesinden işlem göre BIST 100 endeksi için analistler 1.120 direncinin güçlendiğini kaydetti.

    Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 azalışla 1.090,10 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, 2,06 puan ve yüzde 0,19 değer kaybederek 1.090,10 puana geriledi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile turizm oldu.

    Dün özellikle günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla yüzde 1,47 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.092,16 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişlerinin izleneceğini bildirdi.

    ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 direncinin güçlendiğini, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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    Haberler Ekonomi Borsa İstanbul güne düşüşle başladı | 26 Ağustos 2020 BIST 100 endeksi açılış fiyatları
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