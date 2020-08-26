Yurtdışına gittiğini 15 gün içinde bildirirse...

İŞKUR işsizlik maaşı alacak olan işsizlere bir taahhütname imzalatıyor. Bu taahhütnamede yurtdışına çıkacak işçinin 15 gün içerisinde bu durumu İŞKUR'a bildireceğine dair madde var. Dolayısıyla bir günlüğüne bile olsa yurtdışına çıkacak olan kişinin bu durumu İŞKUR'a bildirmesi gerekiyor. İŞKUR kendisine bu bildirim yapıldığında işsizin yurtdışında kalacağı süre boyunca işsizlik maaşını kesiyor. İşsiz Türkiye'ye geri döndüğünde kalan süre için işsizlik maaşını yeniden bağlatabiliyor.

Örneğin, 180 gün süreyle işsizlik maaşına hak kazanan bir kişi, 70 gün maaş aldıktan sonra 30 gün süreyle yurtdışına çıkarsa işsizlik maaşı 30 günlüğüne durduruluyor. Türkiye'ye geri döndüğünde bu durumu İŞKUR'a bildiren işsiz kalan maaş alma süresi kadar işsizlik maaşı almaya devam ediyor. Yani örnekteki işsiz 110 gün daha işsizlik maaşı almaya devam edecektir.

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde;

ikamet adresinin değişmesi,

herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,

yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,

silahaltına alınılması,

yurtdışına çıkılması,

bir işte çalışmaya başlanması veya

mahkeme kararıyla işe iade edilmesi,

hallerinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170'e bildirilmelidir.

İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.

Kaynak: Cem Kılıç