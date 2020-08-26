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    • 26.08.2020 10:08
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    Son dakika: 'a koronavirüs darbesi! 19 bin çalışanının işine son verecek

    Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs salgını havacılık sektörünü olumsuz etkiledi. 'li hava yolu şirketi bu nedenle 19 bin çalışanının işine ekim ayında son vereceğini duyurdu. ABD'de hava yolu şirketlerine, mart ayında, çalışanlarının maaşlarını ödemelerine yardımcı olmak amacıyla 25 milyar dolarlık destek sağlanmıştı.

    19 bin çalışanının işine son verecek

    American Airlines Üst Yöneticisi Doug Parker, konuya ilişkin şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda, 1 Ekim itibarıyla personel azaltımına gidileceğini belirtti.



    Mesajda, eylül sonuna kadar salgının kontrol altına alınmasının ve hava yolu seyahatine olan talebin normale dönmesinin beklendiği ancak durumun bu yönde gelişmediği aktarıldı.



    Bu kapsamda, Kovid-19 salgınının havacılık sektörünü olumsuz etkilemesi ve Maaş Destek Programı kapsamında sağlanan yardımın süresinin eylül'de sona ermesi nedeniyle 19 bin çalışanın işine son verileceği kaydedildi.



    Hava yolu şirketinin faydalandığı desteğin süresinin uzatılması halinde işten çıkarmaların önüne geçilebileceği belirtildi.



    American Airlines, temmuzda, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri nedeniyle 25 bin çalışanının işinin risk altında olduğunu açıklamıştı.



    ABD'de hava yolu şirketlerine, mart ayında, çalışanlarının maaşlarını ödemelerine yardımcı olmak amacıyla 25 milyar dolarlık destek sağlanmıştı.
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