Ziraat Katılım'dan ikinci çeyrekte 138 milyon lira kar

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, "Ziraat Katılım, müşteri memnuniyetine öncelik veren hizmet anlayışı ve verimlilik odağında yapılandırılmış iş döngüsünün başarılı icrası sonucunda, 2020 ikinci çeyreğini 138,3 milyon lira kar ile tamamladı. Türkiye genelinde şube ağını yaygınlaştıran Ziraat Katılım yurt içinde 45 ilde 101 şubeye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Bankadan yapılan açıklamada Özdemir, Ziraat Katılım'ın toplam aktiflerinin 2019 yılı sonuna göre 2020 ikinci çeyreğinde yüzde 27 artışla 46,1 milyar liraya ulaştığını, toplanan fonların ise yine aynı döneme göre yüzde 30 artış ile 33 milyar lira olduğunu belirtti.

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak onlara en doğru kanaldan en uygun çözüm ve değer önerilerini sunan Ziraat Katılım'ın her zaman için reel sektörün yanında olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti: "Ziraat Katılım, müşteri memnuniyetine öncelik veren hizmet anlayışı ve verimlilik odağında yapılandırılmış iş döngüsünün başarılı icrası sonucunda, 2020 ikinci çeyreğini 138,3 milyon lira kar ile tamamladı. Türkiye genelinde şube ağını yaygınlaştıran Ziraat Katılım yurt içinde 45 ilde 101 şubeye ulaştı. Ekonomik İstikrar Kalkanı hamlesi kapsamında birinci çeyrek sonunda hayata geçirilen 'İşe Devam Finansman Desteği Paketi' ve 'Çek Ödeme Destek Paketi' uygulamalarını sürdürdük. İkinci çeyrek sonu itibariyle müşterilerimize toplam 5 milyar lira finansman sağladık.

Kullandırdığımız nakdi fonlar önceki yıla göre yüzde 35 artışla 33,1 milyar lira seviyesine çıkarken nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 51 milyar lira olarak gerçekleşti. Normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için uygulamaya aldığımız yeni finansman paketleri ile hem vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesine, hem de canlanan taleple birlikte firmaların üretimlerini ve istihdamlarını sürdürmelerine destek olduk."