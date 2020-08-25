Milyonları ilgilendiriyor! 30 gün içinde başvuran parayı alır

HANGİ HALLERDE ÖDENEK KESİLİR?

İşsizlik parası almaya başlayan kişi yeniden çalışmaya başlarsa, emekli olursa, İŞKUR'un meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimlerine haklı nedeni olmadan katılmazsa, İŞKUR'un çağrılarına cevap vermezse ve yine İŞKUR'un kendisine teklif ettiği ve son mesleğine ve kazandığı paraya uygun olan, ikamet ettiği yerin belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan bir işi kabul etmezse işsizlik parası kesilir.

İşsizlik parası alan kişinin İŞKUR'dan gelen çağrılara uyması, İŞKUR'un kendisine sunduğu hizmetleri takip etmesi şarttır. Aynı şekilde çalışmaya başlayan bir kişinin de mutlaka İŞKUR'u bilgilendirmesi ve işsizlik parasını kestirmesi gerekir.