Dikkat! Bunu yaparsanız yüksek vergi ödersiniz!

Kiracılar açısından kalacağı yazlık için 'ne kadar kira ödeyeceği' tek önemli kriterken, mülk sahipler için kira bedeli kadar, 'kiralama süresi' de' kritik öneme sahip. Özellikle de elde edilen kira bedelinin vergilendirilmesi açısından bu durum hassas nokta olarak dikkat çekiyor.

Kira süresinin sezonluk veya daha kısa süreli olması, elde edilen gelir için ne kadar vergi ödeneceğini de etkiliyor ve daha önemlisi gelirin nasıl beyan edileceğini de kökten değiştiriyor.