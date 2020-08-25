Bu paralara dikkat! Sizde de olabilir! Servet ediyorlar

Güzeltaş, "Meğer koleksiyon değeri taşıyormuş. Elinde bu tarz paralar olanlar 75 bin liralık teklifleri geri çevirmişler. Bunları duyunca milli piyango çıkmış gibi sevindim. Ben de bu civarlarda bir para istiyorum. Eğer hakkını veren olursa satacağım. Satarsam da motosiklet tutkumdan dolayı bir yarış motosikleti alacağım" diye konuştu.