Evde Mantı Satarak Ne Kadar Gelir Elde Edilebilir?

Evde mantı yaparak para kazanmayı amaçlayan kişiler öncelikle belirli bir piyasa araştırmasında bulunmalıdır. Çevrede mantı yapan kişilerin ücretleri ve malzemelerinin kalitesi bu konuda belirli bir etken olacaktır. Kullanıcılar ortalamadan fazla bir ücret talep ederler ise malzemeleri daha kaliteli ve ortamları daha hijyenik olmalıdır. Mantı ortalama 20 ile 30 TL arasında ücretlendirilir. Ortalama olarak bir kişinin tek başına 3 kilo mantı yaptığı düşünülürse; günlük kazanç 90 TL olacaktır.

Kilo işi olarak satılan bu üründe mantının türü ve içerisinde yer alan malzemeler oldukça önemlidir. Etsiz mantılarda ücretler daha düşük olabilir, ancak eti daha kaliteli ise daha fazla ücret de talep edilebilir. Satışları net olarak belli olmayan bir işlem olduğu için üretici sürekli araştırma içerisinde olmalıdır. Kendisine daima yeni müşteriler aramaları ve reklam talep etmelidir. Tecrübe eden kişilerin tavsiyesi ile satışlarda ciddi artmalar gözlemlenebilir.