Ev içerisinde de yapılan mantı ve yapımına alışkın olan kişiler tarafından bu işlem bir gelir kaynağı olarak görülebilir. Evde boş zamanlarınızı değerlendirerek aile bütçesine ciddi katkılar yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Aile bütçesine ek gelir sağlamak isteyen hanımlar ve beyler, öğrenciler ya da evde bir uğraş edinmek ve bu uğraştan para kazanmak isteyen kişiler yemek yaparak para kazanabilirler. Yemek yaparak para kazanma konusunda en çok tercih edilen ise mantıdır. Çünkü mantı açmak, evde mantı yapmak oldukça zor ve uğraştırıcıdır. Bu yüzden çok sayıda lokanta bu mantıları kendileri açmaktansa maharetli kişilere açtırmayı tercih etmektedirler
Evde Mantı Yaparak Nasıl Para Kazanılır?
Evde mantı yapan ve lezzetine güvenen kişiler tarafından gerçekleştirilen bu ek iş için satış piyasası gereklidir. Kişiler eğer çevreleri kalabalık ise bireysel olarak satış işlemi gerçekleştirebilirler. Kendi müşterilerini bulabilir ve zaman içerisinde kitlelerini büyütebilirler. Ancak kişiler daha fazla iş yapmak istiyor ise toptan satışlara yönelebilirler. Bu satış işlemleri kafelere ve restoranlara gerçekleştirilebilir. Bu mekanlar ellerindeki ürün bittiği zaman toptan olarak talep ederler. Toptan kazanç sağlamak isteyen kişiler için ideal bir seçimdir.
Firmalar İle Kazanç Sağlamak
Evde mantı yaparak para kazanma işi için firmaları tercih eden kitleler mevcuttur. Bazı işletmeler yöresel yemeklere önem verir ve bu işi iyi bilen halktan satın almayı tercih ederler. Çeşitli turist tarafından yerel yemekler daha çok ilgi gördüğü için turistik merkezlerde bu işlem tercih edilebilir. Restoran sahipleri turistleri bizzat Anadolu yemekleri ile tanıştırmayı ve o lezzeti tattırmayı tercih edebilirler. Bu anlaşmalar için mekanlara gidilmeli ve ürünlerden örnek götürülmelidir. Mekanlar yemeğin lezzetine bakarak siparişlerine karar verebilirler.Mekanların kendi içlerinde bazı kriterleri mevcuttur ve bu kriterler içerisinde mantı talep ederler.
Evde mantı yaparak para kazanma işi yaparken işletmenin istekleri önceliklidir. İşletme bazı malzemeleri özel olarak talep edebilir ya da başka bir görünüm isteyebilir. Mantının boyutları dahi işletme ile ortak karar sonucunda belirlenmelidir. İşleme başlanmadan önce mekan gerekli malzemeleri kişiye tedarik eder ve kendi isteklerini açıkça öne sürer. Mantıyı yapan kişi ise kendisine verilen malzemeler ve bildirilen kriterler çerçevesinde yapım işlemini gerçekleştirir. Mantı bittiğinde teslimi yapılır ve ücret teslim işlemi esnasında alınır.
Bireysel Olarak Mantı Satmak
Evde mantı yaparak para kazanma işini bireysel olarak yapmak isteyen kişiler olabilir.
Bu kişiler için en tercih edilebilir olan yol sosyal medya ile daha çok insana ulaşmak olacaktır. Sosyal medya üzerinden yalnızca kendi çevre illerine değil, ülke çapındaki insanlara da seslerini duyurmayı başarabilirler. Küçük bir mahalle ile başlansa bile zaman içerisinde işler büyüyebilir ve kullanıcılar birbirlerine tavsiyede bulunabilirler. Mantıyı tecrübe etmiş olan kullanıcıların yorumları bu konuda oldukça etkili olacaktır. Evde mantı yaparak para kazanan kişi bu işlemleri ayrıca fotoğraflayabilir ve hijyenik olduğunu kanıtlayabilir. Hijyenik ortamda yapıldığına emin olunan ürünlere talep her zaman daha fazladır.
Evde Mantı Satarak Ne Kadar Gelir Elde Edilebilir?
Evde mantı yaparak para kazanmayı amaçlayan kişiler öncelikle belirli bir piyasa araştırmasında bulunmalıdır. Çevrede mantı yapan kişilerin ücretleri ve malzemelerinin kalitesi bu konuda belirli bir etken olacaktır. Kullanıcılar ortalamadan fazla bir ücret talep ederler ise malzemeleri daha kaliteli ve ortamları daha hijyenik olmalıdır. Mantı ortalama 20 ile 30 TL arasında ücretlendirilir. Ortalama olarak bir kişinin tek başına 3 kilo mantı yaptığı düşünülürse; günlük kazanç 90 TL olacaktır.
Kilo işi olarak satılan bu üründe mantının türü ve içerisinde yer alan malzemeler oldukça önemlidir. Etsiz mantılarda ücretler daha düşük olabilir, ancak eti daha kaliteli ise daha fazla ücret de talep edilebilir. Satışları net olarak belli olmayan bir işlem olduğu için üretici sürekli araştırma içerisinde olmalıdır. Kendisine daima yeni müşteriler aramaları ve reklam talep etmelidir. Tecrübe eden kişilerin tavsiyesi ile satışlarda ciddi artmalar gözlemlenebilir.