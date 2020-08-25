Hisselerde bilanço etkisi: Bu şirket ve sektörlere dikkat

Borsada işlem gören şirketler ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı. Bilançoların genel olarak beklentilere paralel geldiğini ifade eden analistler, açıklanan bilançolar içinde sigorta şirketleri, aracı kurumlar ve teknoloji şirketlerinin beklentileri aşan bir performans gösterdiğini belirtiyor.
Para dergisine görüşlerini açıklayan Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, bu kapsamda söz konusu 58 şirketin 40'ının kar beklentilerini aştığını hatırlatıyor.
Yunus Kaya, yılın ikinci çeyreğine yönelik bilançolar incelenirken yatırımcıların özellikle hasılattaki değişim, maliyetlerdeki değişim, kar marjındaki değişim, borçluluktaki değişim ve döviz pozisyonun etkisine bakmasını öneriyor.
Kaya, bu kapsamda ilk yarı bilançosu ile ön plana çıkan Migros, Şok, Özak GYO, Servet GYO, Akçansa, Arena Bilgisayar, İndeks Bilgisayar, Ege Seramik, Türk Telekom, İş Yatırım, DYO, Tat Gıda, Alkim Kimya, Sabancı Holding, Koza Altın, Gersan Elektrik, Deva Holding ve Pınar Et ve Un hisselerinin orta uzun vade için değerlendirilebileceğini söylüyor.
OYUN YERİ DEĞİL
Borsa İstanbul, "Borsada oynanmaz, borsada yatırım yapılır" başlıklı bilgilendirme videosu hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.Videoda, "Borsa bir oyun aracı değil, yatırımlarınızı güvenle büyüten istikrarlı bir kazanç yoludur." ifadelerine yer verildi.