Hisselerde bilanço etkisi: Bu şirket ve sektörlere dikkat





Yunus Kaya, yılın ikinci çeyreğine yönelik bilançolar incelenirken yatırımcıların özellikle hasılattaki değişim, maliyetlerdeki değişim, kar marjındaki değişim, borçluluktaki değişim ve döviz pozisyonun etkisine bakmasını öneriyor.



Kaya, bu kapsamda ilk yarı bilançosu ile ön plana çıkan Migros, Şok, Özak GYO, Servet GYO, Akçansa, Arena Bilgisayar, İndeks Bilgisayar, Ege Seramik, Türk Telekom, İş Yatırım, DYO, Tat Gıda, Alkim Kimya, Sabancı Holding, Koza Altın, Gersan Elektrik, Deva Holding ve Pınar Et ve Un hisselerinin orta uzun vade için değerlendirilebileceğini söylüyor.