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    • Ekonomi
    • 25.08.2020 10:10
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    • 25.08.2020 10:27
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    dakika: ağustos ayında arttı

    dakika haberine göre, , ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6'lık artışla yüzde 73,3 seviyesinde gerçekleşti.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

    Buna göre, RKGE, Ağustos'ta bir önceki aya göre artarak 106.2 seviyesinde gerçekleşti.

    ağustosta arttı

    si genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 2,6 puan artarak yüzde 73,3 seviyesine yükseldi.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.761 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

    Anket uçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya göre 2,6 puan artarak yüzde 73,3'e yükseldi.

    Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 2,3 puan artarak yüzde 73'e ulaştı.

    Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

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