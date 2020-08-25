Brent petrol fiyatında ibre yukarı döndü

Bunların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik gelişmeler de petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün FDA'nın Kovid-19'a karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıklamıştı. Trump ayrıca, yakın zamanda Kovid-19 aşısıyla ilgili de güzel haberler vereceklerini dile getirmişti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 23 milyonu aşarken, can kaybı 813 bine ulaştı. ABD, 5,7 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken Brezilya 3,6 milyondan fazla vaka sayısıyla ikinci ve Hindistan yaklaşık 3,1 milyon vakayla üçüncü sırada geliyor.

Brent petrolde teknik olarak 45,72 ile 45,78 dolar aralığının direnç, 45,61 ile 45,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.