Yönetmelikte en önemli detaylardan birinin ise araç alım satımları sonrası gizlenen kusurlara ilişkin yapılan ekspertiz zorunluluğuna yönelik olduğuna belirten Ayözger, "Raporun, satıcı ile ekspertiz işletmesi tarafından en az beş yıl süre ile saklanması da zorunlu olacak." dedi.

"SATIŞ TARİHİNDEN İTİBAREN ÜÇ AY VEYA 5 BİN KM GARANTİ"

Garanti kapsamına giren hususlarla ilgili açıklamada da bulunan Ayözger, "Ticareti yapılan ikinci el otomobil, satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacak. İşletme, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek." ifadelerini kullandı.