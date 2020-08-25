

Efsane Tarifeler

Eğer numara taşıma ya da yeni hat alma ile Türk Telekom müşterisi olmuşsanız ve Türk Telekom bedava internet nasıl yapılır? yollarını arıyorsanız, efsane paketler tercih edebileceğiniz maddeler arasındadır.

Efsane 8

Efsane 12

Prime Efsane 20

Türk Telekom Sil Süpür uygulamasına yeni katılan müşterilere de sunulmakta olan bu imkân, 10 Temmuz-10 Ekim 2020 tarihleri arasında, aylık toplam 10 GB hediye vermektedir. Kampanya kapsamı içerisinde bulunan bedava internet hizmetleri bunlardır.2 gün, saat 12.00-06.00 arasında geçerli 10 GB2 gün, saat 12.00-06.00 arasında geçerli 5 GBGünlük 10 GBGünlük 1 GBGünlük 2 GBGünlük 5 GBTwitter-Instagram-Facebook-Youtube için günlük 2 GBTwitter-Instagram-Facebook-Youtube için günlük 4 GBHaftalık 10 GBHaftalık 1 GBHaftalık 2 GBHaftalık 5 GB7 Gün 12.00-06.00 saatleri arasında 10 GB7 Gün 12.00-06.00 saatleri arasında 5 GBTwitter-Instagram-Facebook-Youtube için haftalık 2 GBTwitter-Instagram-Facebook-Youtube için haftalık 4 GBWhatsapp için haftalık 2 GBWhatsapp için haftalık 4 GBWhatsapp için haftalık 10 GBBu paketlerden haftalık, haftada bir defa verilen paketlerin toplamı, 10 GB olacak şekilde planlanmaktadır.