Türk Telekom kullanıcılarına bedava internet hakkı da dâhil olmak üzere hediyeler vermektedir. Bundan yararlanmak istiyorsanız, Online İşlemler Uygulamasına giriş yaparak, her hafta çeşitli hediyeler arasından Türk Telekom Bedava İnternet de kazanabilirsiniz. Türk Telekom pek çok farklı kampanya ile 30 GB'a kadar bedava internet dağtııyor! Türk Telekom bedava internet kampanyalarına dair detaylar da Türk Telekomlular tarafından merakla araştırılıyor. Türk Telekom hediye internet ve 30 GB bedava internet kampanyalarına dair tüm detaylar haberimizde sizlerle... Peki Türk Telekom 30 gb hediye internet kampanyası başvuru şartları nedir?
Türk Telekom'dan 4.5G'ye Özel 30 GB Bedava İnternet
Türk Telekom, 4.5G uyumlu SIM kartını ücretsiz olarak alan Türk Telekomlular'a 1 aylık 30 GB bedava internet hakkı sunuyor! 16 Temmuz 2019 tarihinden önce Türk Telekom müşterisi olanlar ve kampanya için aranan şartları taşıyanlar 3G uyumlu SIM kartlarını 4,5G uyumlu SIM kartlarıyla değiştirerek 30 gb bedava internet hakkı elde edebiliyorlar.
Bu kampanya ile birlikte bolca GB kazanan Türk Telekom aboneleri, "INTERNET" yazıp 5555'e SMS göndererek kalan kullanım bilgisini kontrol edebilirler. İptal için de IPTAL 4.5G yazarak 5555'e mesaj göndermeniz gerekmektedir.
Türk Telekom Sil Süpür
Türk Telekom'dan bedava internet kazanmak isteyen abonelerin en çok başvurduğu yöntem Sil Süpür uygulamasıdır. Türk Telekom Sil Süpür ile bedava internet kampanyası haftalık olarak yenilenmektedir.
Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını App Store veya Google Play Store uygulaması üzerinden indirmeniz gerekiyor. Ardından Telefon numaranız ile şifrenizi kolayca alabilirsiniz. Telefon numaranız ve şifreniz ie giriş yaptıktan sonra Sil Süpür bölümüne giriş yaparak her hafta sil-süpür oyununu oynayabilir ve bedava dakika, SMS, GB sahibi olabilirsiniz.
Yeni Hat Sahiplerine Türk Telekom'dan Bedava İnternet
Türk Telekom yeni hat sahibi abonelerine özel de birçok kampanya ile bedava GB sunmaktadır. Türk Telekom Efsane 8, 12 ve Prime Efsane 20 tarifelerinden birini tercih eden yeni Türk Telekomlular, sadece 1 defaya mahsus aylık 10 GB bedava internet kazanıyor! 10 gb bedava Türk Telekom internet kampanyası hattınıza otomatik olarak tanımlanacaktır. 10 gb bedava internette kalan kullanımlarınız bir sonraki aya devretmeyecektir.
Efsane Tarifeler
Eğer numara taşıma ya da yeni hat alma ile Türk Telekom müşterisi olmuşsanız ve Türk Telekom bedava internet nasıl yapılır? yollarını arıyorsanız, efsane paketler tercih edebileceğiniz maddeler arasındadır.
Efsane 8
Efsane 12
Prime Efsane 20
Türk Telekom Sil Süpür uygulamasına yeni katılan müşterilere de sunulmakta olan bu imkân, 10 Temmuz-10 Ekim 2020 tarihleri arasında, aylık toplam 10 GB hediye vermektedir. Kampanya kapsamı içerisinde bulunan bedava internet hizmetleri bunlardır.2 gün, saat 12.00-06.00 arasında geçerli 10 GB2 gün, saat 12.00-06.00 arasında geçerli 5 GBGünlük 10 GBGünlük 1 GBGünlük 2 GBGünlük 5 GBTwitter-Instagram-Facebook-Youtube için günlük 2 GBTwitter-Instagram-Facebook-Youtube için günlük 4 GBHaftalık 10 GBHaftalık 1 GBHaftalık 2 GBHaftalık 5 GB7 Gün 12.00-06.00 saatleri arasında 10 GB7 Gün 12.00-06.00 saatleri arasında 5 GBTwitter-Instagram-Facebook-Youtube için haftalık 2 GBTwitter-Instagram-Facebook-Youtube için haftalık 4 GBWhatsapp için haftalık 2 GBWhatsapp için haftalık 4 GBWhatsapp için haftalık 10 GBBu paketlerden haftalık, haftada bir defa verilen paketlerin toplamı, 10 GB olacak şekilde planlanmaktadır.