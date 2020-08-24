Petrol fiyatları tırmanışa geçti

Meksika Körfezi'nde üretimi durma noktasına getiren fırtına da fiyatların yükselmesinde rol oynadı. Karayipler ve Meksika Körfezi'nde dün etkili olan tropik fırtına nedeniyle enerji firmaları, çalışanlarını açık deniz petrol sahalarından geri çağırarak üretime ara vermek zorunda kaldı.

Brent petrolde teknik olarak 45,13 ile 45,24 dolar aralığının direnç, 44,90 ile 44,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.