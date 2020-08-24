Sosyal destekler hesapta: 157 bin kişiye 90 milyon TL yatırılıyor





● ASKER ÇOCUĞUNA 284 BİN TL: Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık 150, 2 aylık periyotlarla 300 lira düzenli nakdi yardım yapılıyor. Bu ay bin 200 ihtiyaç sahibine 284 bin lira ödeme olacak.



● DUL KADINA 57.8 MİLYON TL: Eşi vefat eden 89 bin ihtiyaç sahibi kadına toplam 57.8 milyon lira ile destek sağlanacak.



● ÖKSÜZE 11.6 MİLYON TL: Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için aylık 150 lira destek var. 39 bin kişinin hesabına toplam 11.6 milyon lira yatırılacak.



● HASTAYA 3.3 MİLYON TL: Kronik hastalığı olan 2 bini aşkın ihtiyaç sahibine 3.3 milyon lira destekte bulunulacak.