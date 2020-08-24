Sosyal destekler hesapta: 157 bin kişiye 90 milyon TL yatırılıyor

Muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara, öksüz ve yetimlere yönelik sosyal yardım ödemeleri bugün başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 programla yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine 90.1 milyon lira ödeme yapılacağını belirterek, "Kronik hastalık yardım ödemeleri yarın, diğer ödemeler de 24-28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek" dedi.
● ASKER AİLESİNE 16.9 MİLYON TL: Zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 400 lira olmak üzere iki aylık periyotlarla 800 lira destek veriliyor. 24 bin ailenin hesabına 16.9 milyon lira yatırılacak.
● ASKER ÇOCUĞUNA 284 BİN TL: Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık 150, 2 aylık periyotlarla 300 lira düzenli nakdi yardım yapılıyor. Bu ay bin 200 ihtiyaç sahibine 284 bin lira ödeme olacak.
● DUL KADINA 57.8 MİLYON TL: Eşi vefat eden 89 bin ihtiyaç sahibi kadına toplam 57.8 milyon lira ile destek sağlanacak.
● ÖKSÜZE 11.6 MİLYON TL: Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için aylık 150 lira destek var. 39 bin kişinin hesabına toplam 11.6 milyon lira yatırılacak.
● HASTAYA 3.3 MİLYON TL: Kronik hastalığı olan 2 bini aşkın ihtiyaç sahibine 3.3 milyon lira destekte bulunulacak.
14 MİLYONA 30.8 MİLYARLIK SOSYAL KORUMA
Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Ağustos itibarıyla 14 milyon kişiye 30.8 milyar liralık koruma sağlandı. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile ulaşılan hane sayısı 1.3 milyonu geçti. Biner liralık yardımdan yararlananlar 6 milyon 212 bini, ödenen tutar da 6 milyar 212 milyon lirayı aştı. Bu süreçte verilen kısa çalışma, nakdi ücret desteği ile birlikte bu ay yapılacak ödeme 30 milyar 841 milyon lirayı geçecek.
HAZAL ATEŞ