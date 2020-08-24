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    • Ekonomi
    • 24.08.2020 Gazete
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    Emekliye yüzde 10 ek ödeme! ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?

    Tüm emeklilere her ay verilen yüzde 4’lük ek ödeme için Türkiye Emekliler Derneği'nden () ‘Yüzde 10’a çıkarılsın’ çağrısı geldi. Talep hayata geçerse, aylık kazançta 382 liraya varan artış yaşanacak. İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

    Emekliye yüzde 10 ek ödeme



    SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor. Vergi iadesinin yerini alan ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Maaş arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.



    Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Ek ödeme en az maaşın yüzde 10'una çıkarılsın' çağrısı yapıyor.



    EN ÇOK 637 TL
    Bu talep hayata geçerse, emeklilerin aylık geliri artacak. Emekliler, maaşlarının yüzde 4'ü-yüzde 5'i yerine 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.



    6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 637 lira ek ödeme verilecek. Bu tutar da maaş her arttığında yükselecek.
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    Haberler Ekonomi Emekliye yüzde 10 ek ödeme! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak?
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