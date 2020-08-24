Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi'ni Eylül'de hizmete açmayı planladıklarını söyledi. Kulede incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, söz konusu yatırımla İstanbul'un haberleşme altyapısını geliştireceklerini belirtti.
Karaismailoğlu, 369 metre yüksekliğindeki kuleden 40 ulusal radyo, 19 ulusal TV, 29 bölgesel radyo, 35 yerel radyo ve 1 yerel TV'nin yayın yapacağını aktardı.
Karaismailoğlu, 369 metre yüksekliğindeki kuleden 40 ulusal radyo, 19 ulusal TV, 29 bölgesel radyo, 35 yerel radyo ve 1 yerel TV'nin yayın yapacağını aktardı.