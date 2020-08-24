Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Eylül’de açılıyor

    , 'ni Eylül'de hizmete açmayı planladıklarını söyledi. Kulede incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, söz konusu yatırımla 'un haberleşme altyapısını geliştireceklerini belirtti.

    Eylül’de açılıyor
    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'ni Eylül'de hizmete açmayı planladıklarını söyledi. Kulede incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, söz konusu yatırımla 'un haberleşme altyapısını geliştireceklerini belirtti.



    Karaismailoğlu, 369 metre yüksekliğindeki kuleden 40 ulusal radyo, 19 ulusal TV, 29 bölgesel radyo, 35 yerel radyo ve 1 yerel TV'nin yayın yapacağını aktardı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi Eylül’de açılıyor
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri