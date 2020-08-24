Pandemi süreci özel okullar ile velileri karşı karşıya getirdi. Hem geçen hem yeni eğitim yılına ilişkin pek çok sorununa çözüm bekleyen veliler, mutlu sona henüz ulaşamadı. 5 özel okul derneği 'uzaktan eğitim yapılan dönem için ücret iadesi' yönünde tavsiye kararı aldı ama umulan olmadı. Özel okul dernekleri, indirim için yüzde 5 ile 30 arasında bir oran telaffuz edip "Ücret iadesi yapmayan okullara bir yaptırım uygulama gücümüz yok" derken; veliler de tepkili. Hem telaffuz edilen indirimleri yetersiz bulan hem de kararı uygulamanın okul yönetiminin keyfine bırakılmasının doğru olmadığını belirten veliler, "Bu iş kurala bağlanmalı. Uzaktan eğitim yapılan dönem için eğitim yüzde 50 indirimli olmalı" yorumunu yapıyor.
İşte velilerin şikayetleri:
YÜZDE 50 FAZLA ÖDEME
● Kayıt için gittik. Çıkarılan masraflarla bir baktık cebimizden yüzde 50 daha fazla para çıkacak.
● 'İndirim yapılacak' deniliyor ama okuldan çıt ses yok. Okulların keyfine bırakılmış. Kayıtları yaptırdık, şimdi okul bize 'İndirim yapmayacağız derse' ne olacak?
● Çocuğu en çok indirimi verene mi transfer edeceğiz!
● Yüzde 5-30 yetmez en az yüzde 50 indirim olmalı.
● Peşinen kayıtla alınan yemek ücretleri, aylık hesaplanarak, uzaktan eğitim dönemleri düşülerek ödensin.
● İndirim nedeniyle oluşacak ücret iadesi ve yemek paraları için yıl sonu beklenmesin.