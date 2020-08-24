Pandemi süreci özel okullar ile velileri karşı karşıya getirdi. Hem geçen hem yeni eğitim yılına ilişkin pek çok sorununa çözüm bekleyen veliler, mutlu sona henüz ulaşamadı. 5 özel okul derneği 'uzaktan eğitim yapılan dönem için ücret iadesi' yönünde tavsiye kararı aldı ama umulan olmadı. Özel okul dernekleri, indirim için yüzde 5 ile 30 arasında bir oran telaffuz edip "Ücret iadesi yapmayan okullara bir yaptırım uygulama gücümüz yok" derken; veliler de tepkili. Hem telaffuz edilen indirimleri yetersiz bulan hem de kararı uygulamanın okul yönetiminin keyfine bırakılmasının doğru olmadığını belirten veliler, "Bu iş kurala bağlanmalı. Uzaktan eğitim yapılan dönem için eğitim yüzde 50 indirimli olmalı" yorumunu yapıyor.