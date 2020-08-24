Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 34'ünün değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşenlerden iki birim de ilk 10 arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi Salı günü ulaştığı 383.74 milyar dolardan geri çekilerek indiği 364.63 milyar dolar düzeyinde hareket ediyor.

Kripto para piyasalarında, Çarşamba günü 111.71 milyar dolar düzeyinde olan 24 saatlik işlem hacmi, Perşembe günü 99.65 milyar dolar ile 100 milyar doların da altına indikten sonra inişini sürdürerek 80 milyar doların da altına, 77 milyar dolara kadar indi.